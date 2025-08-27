【FRONTIER】ASUSコラボモデル『AFPシリーズ』にインテル Core Ultra & B860搭載の新ゲーミングPC登場
インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、ASUS社とのコラボレーションモデル「AFPシリーズ」にインテル Core Ultra プロセッサーとB860マザーボードを搭載したゲーミングPCの販売を、2025年8月27日（水）より開始しています。
■製品概要
このたび、ASUS社とのコラボレーションモデル「AFPシリーズ」に、インテル Core Ultra プロセッサーとB860チップセット搭載マザーボードを採用した新モデルが加わりました。ゲーミングやAI処理、クリエイティブといった負荷の高い作業も、高性能プロセッサーと安定したマザーボードにより快適に行えます。
「AFPシリーズ」は、すべてのモデルでASUS製のマザーボードとグラフィックスカードを採用。さらにASUS製ピラーレスケースを組み合わせることで、RGBライティングや内部パーツのレイアウトが美しく映えるデザインを実現しています。コンパクトなミニタワーながら、大型グラフィックスカードなどの高性能パーツも搭載可能で、拡張性にも優れています。
エントリーからハイエンドまで、幅広い用途に対応できるラインナップをご用意しています。いずれもニーズに合わせてカスタマイズが可能ですので、ぜひご希望に合った構成をお選びください。
この製品は、FRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて、2025年8月27日（水）より販売を開始しています。
■インテル Core Ultra & B860搭載の「AFPシリーズ」はこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejAsusPc/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D0827
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328187&id=bodyimage1】
■製品の特長
＜ASUS製ピラーレスケース「ASUS Prime AP202」採用のAFPシリーズ＞
AFPシリーズは、ピラーレス設計のガラスパネルを採用した、コンパクトで洗練されたミニタワーPCケースです。
左サイドには前面まで一体化したシームレスなガラスパネルを備え、内部パーツの美しさを際立たせるスタイリッシュな外観を実現しています。
さらに、大型グラフィックスカードや空冷・水冷クーラーの搭載にも対応し、高い拡張性と柔軟な性能を発揮。ケース下部には「スロットベント」と呼ばれる大型の通気口を設け、効率的に吸気してグラフィックスカードを冷却します。
先進的なピラーレスガラスデザインと優れた機能性を兼ね備えたAFPシリーズは、美しさと実用性を両立したミニタワーPCケースです。
＜AIもゲームも快適なゲーミングマザーボード＞
「B860M AYW GAMING WIFI」は、Intel B860チップセットを搭載し、Intel Core Ultra プロセッサーに対応したMicro ATXマザーボードです。ProCool電源コネクタや6+1+1+1の組み合わせで最大80Aに対応する電源ソリューションを採用し、6層PCBが安定した電力供給を提供します。また大型のVRM と PCH・M.2ヒートシンクを備え、システムを強力に冷却します。
PCIe 4.0 x16 スロット、PCIe 5.0 M.2スロットや、USB 10Gbps Type-Aポート、フロントUSB 5Gbps Type-Cコネクタを備え、高速データ転送に対応。ネットワークはWi-Fi 6+2.5Gb LANをサポートし、高速なネットワーク環境を構築することができます。
