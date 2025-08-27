医療用カンナビスオイルの世界市場2025年、グローバル市場規模（有機カンナビスオイル、非有機カンナビスオイル）・分析レポートを発表
2025年8月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「医療用カンナビスオイルの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、医療用カンナビスオイルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要と調査範囲
最新調査によると、世界の医療用カンナビスオイル市場は2023年に7億0,580万米ドルと評価され、2030年には12億1,270万米ドルへ拡大すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）は8.0％です。医療機器市場全体では2023年に6,030億米ドル規模と推計され、今後6年間で年平均5％の成長が見込まれています。世界の医療費はGDPの約10％を占め、高齢化や慢性・感染症の増加、新興国市場の拡大によって増加傾向が続いています。医療用カンナビスオイル市場もこうした医療ニーズや技術革新の影響を強く受けています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
本レポートでは、医療用カンナビスオイル産業チェーンの発展状況を解説しています。オンライン販売（有機カンナビスオイル、非有機カンナビスオイル）やオフライン販売（有機、非有機）における市場動向を分析し、先進国および新興国市場における主要企業の位置付けを示しています。また、最先端技術、特許動向、主要アプリケーション、最新の市場トレンドについても詳述しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米と欧州が政府の施策や消費者意識の向上によって安定成長しています。アジア太平洋地域、特に中国は強い国内需要、支援的な政策、製造基盤の充実により世界市場をリードしています。南米や中東・アフリカ地域も徐々に需要が高まっており、今後の市場拡大が期待されます。
________________________________________
市場分析の視点
本レポートは、医療用カンナビスオイル市場を包括的に理解するため、以下の分析を行っています。
● 市場規模とセグメンテーション：販売数量（キロリットル）、売上高、タイプ別市場シェア（有機、非有機）を計測。
● 産業分析：政府規制や技術進歩、消費者嗜好、市場動態を踏まえた成長要因と課題の抽出。
● 地域分析：各地域の経済状況、インフラ整備、消費者行動などを評価し、市場機会を明らかに。
● 市場予測：成長率や需要予測、新興トレンドを分析し、2030年までの展望を提示。
________________________________________
企業分析
個別企業分析では、主要メーカーやサプライヤーの財務実績、市場ポジション、製品ポートフォリオ、提携戦略などを調査しています。主要企業には、K.I.N.D. Concentrates、Canopy Growth Corporation、Aphria、Emblem Cannabis Oils、Whistler、The Lab、Absolute Terpsなどが含まれます。これら企業は高品質製品の開発や流通ネットワーク強化を進め、グローバル市場での競争力を高めています。
________________________________________
消費者・販売チャネル分析
消費者分析では、オンライン販売とオフライン販売それぞれにおける購入傾向や好みを調査しています。オンライン販売は利便性の高さから若年層を中心に拡大傾向にあり、オフライン販売は医療機関や薬局などでの信頼性重視の購買が多く見られます。有機製品への関心も高まっており、健康志向の高い層が需要を牽引しています。
