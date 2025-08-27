果実ごろっと、香りふわっと。旬の国産りんご×ジンジャー×ハチミツで仕上げた、秋のご褒美クラフトレモネードが登場！

株式会社フレッシュネス

コロワイドグループの株式会社フレッシュネス(代表取締役社長：齋藤 健太朗／本社：神奈川県横浜市西区)は、2025年9月3日（水）より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、人気のクラフトレモネードシリーズから、旬の国産りんごを使用した「クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ（ICE）」「クラフトアップルジンジャーレモネード（HOT）」を期間限定で発売いたします。

■秋の香りを一杯に。旬の国産りんごとピリッとジンジャーが奏でる、クラフトレモネード！

素材の魅力を最大限に引き出す“手仕込みスタイル”で、多くのファンに愛されてきた「クラフトレモネード」シリーズ。今年の秋に新たに加わるのは、旬の国産りんごを主役にした「クラフトアップルジンジャーレモネード」です。

シャキッとした食感とみずみずしい甘みが特長の国産りんごを、店内で一つひとつ丁寧にカット。自家製ジンジャーソースとハチミツにじっくり漬け込むことで、りんご本来の風味にスパイスのアクセントとまろやかな甘さが重なり、奥深い味わいに。仕上げには、同じくハチミツに漬け込んだレモンスライスをトッピング。ジューシーなりんごの甘み、爽やかなレモンの酸味、そしてジンジャーのピリッとした刺激が絶妙に重なり合い、ひと口ごとに秋の味覚が広がります。

アイスはソーダでシュワッと爽快に。ホットはジンジャーの香りがふわっと立ちのぼり、体の芯からじんわり温まる。甘すぎず、スパイスがほどよく効いた、大人のためのご褒美レモネードをぜひご堪能ください。

【商品概要】

・商品名・価格（税込）：

クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ（ICE） 540円

クラフトアップルジンジャーレモネード（HOT） 540円

（プレミアムセットに＋100円で選択可能）

・販売期間：

2025年9月3日（水）～2025年10月14日（火）

・販売店舗：

全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売

※球場店舗・動物園店舗除く。

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がございます。 予めご了承ください。

【商品特長】

シャキッとした食感と、みずみずしい甘さが特長の国産りんごを、店内で一つひとつ丁寧にカットし、自家製ジンジャーソースとハチミツにじっくりと漬け込むことで、素材の風味を丁寧に引き出しました。同じくハチミツに漬け込んだレモンスライスを合わせ、りんごのすっきりとフルーティーな甘みと芳醇な香り、レモンの酸味、ピリッと辛いジンジャーのスパイス感が味わえます。

たっぷりと使用したりんごは飲んだ後に、付属のフォークで食べても楽しむ事も。

華やかな見た目と美味しさで、心も体もリフレッシュする事が出来る一杯です。

■世界三大きのこの贅沢ソースを使用したマッシュルームチーズバーガーとご一緒に！

マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース 890円

マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース 890円

秋の訪れとともに、フレッシュネスの「マッシュルームチーズバーガー」が、さらに芳醇に、さらに贅沢に進化して帰ってきました。今年の決め手は、世界三大きのこ、イタリアの高級食材「ポルチーニ」と、フレンチの香りの象徴「トリュフ」を贅沢に使ったスペシャルソース。ひと口で広がる、濃厚で奥深い香りと旨みが、秋の味覚を格上げします。

バーガーの主役は、国産生マッシュルーム。ゴロッと大胆にトッピングし、店内でさっとグリルすることで、香ばしさと歯ごたえを引き出しました。噛むほどに広がるきのこの旨みをダイレクトに味わえます。そこに、肉汁あふれる肉厚ジューシーなプレミアムビーフパティと、とろける濃厚レッドチェダーチーズを重ねれば、口の中で素材が一体となり、満足感は最高潮に。月見バーガーが並ぶこの季節、フレッシュネスは“きのこ”で勝負。香り、旨み、食感、すべてが主役級の「マッシュルームチーズバーガー」で、秋のバーガー体験をぜひ。

おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質

おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。

それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。

ていねいに仕込んだこだわりの国産新鮮生野菜、ハンバーガーのパティは肉本来の旨みが詰まったジューシーな食感。

