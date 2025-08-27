職人の手仕事が生み出す唯一無二の時 ― モメンタムファクトリー・Orii 真鍮掛け時計「time and space（colorfultimes）」
富山・高岡に伝わる金属着色の伝統技法を用い、真鍮に独自の色彩を宿した掛け時計「time and space（colorfultimes）」。
職人が一点一点手仕事で仕上げることで、同じ模様や色合いは二つと存在せず、まさに唯一無二の存在感を放ちます。
自然発色によって生まれる鮮やかな色彩は、光の角度や強さによって多彩な表情を見せ、日々の暮らしに奥行きと彩りを添えます。
シンプルな円形のフォルムと真鍮ならではの重厚感は、和洋を問わず空間に調和し、インテリアとしても際立つ存在感を演出。
リビングや書斎、寝室など、どんな空間にも心地よく溶け込みます。時を刻む道具であると同時に、空間を彩る工芸作品。日常の時間を特別なひとときへと変えてくれる掛け時計です。
真鍮の掛け時計：time and space（colorfultimes）
https://naire-shop.com/naire-mforii-002/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328082&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
