リテルヒューズ、DO-214ABパッケージで業界初の2kAサージ定格を実現した SIDACtor（R）保護サイリスタ「Pxxx0S3Hシリーズ」を発表
持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための多角的な工業技術を生み出す、リテルヒューズ・インク（本社：米国イリノイ州シカゴ市、NASDAQ：LFUS）の日本法人であるLittelfuseジャパン合同会社（本社：東京都港区）は、コンパクトなDO-214AB（SMC）パッケージで提供される業界初の2kAサージ定格SIDACtor（R）保護サイリスタ「Pxxx0S3Hシリーズ」を8月下旬に発売します。本シリーズは、過酷な過渡現象に対する高い保護性能を備えつつ、製品の小型化を実現し、次世代の電力・エネルギー設計に最適なソリューションです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328038&id=bodyimage1】
SIDACtor（R）保護サイリスタ「Pxxx0S3Hシリーズ」は、過酷な環境下でのAC/DC両電源ラインに対応した設計です。産業用電源、車載用バッテリー充電システム、太陽光インバータ、UPS/AC配電システム、ICT機器などのアプリケーションで優れたサージ耐性を提供します。本シリーズは高電流対応とコンパクトなフットプリントにより、IEC61000-4-5レベル4の基準要件を満たすと同時に、デバイス全体の小型化を実現します。従来の大型で劣化しやすい保護部品を置き換えることで、小型化と高信頼性、さらに長寿命を兼ね備えたシステム設計を提供します。
■特長
・高サージ容量を小型で実現：DO-214ABパッケージに収められた初の2kA（8/20μs）サージ定格保護サイリスタで、従来のTO-262ソリューションと比べ大幅な小型化を達成
・長期的信頼性：半導体ベースの設計は従来のGDTやMOVベースのデバイスとは異なり、繰り返し発生する高エネルギーサージ事象からパフォーマンスの低下を伴うことなく機器を保護
・コンプライアンスの遵守：サージ耐性に関する規格であるIEC61000-4-5レベル4への準拠に寄与
・小型化対応：小型のサイズ（6.22mm×7.11mm×2.62mm）が、産業、車輌、太陽エネルギーシステムの高密度な設計をサポート
・柔軟な使用形態：単独での使用も、MOVと組み合わせた保護アーキテクチャの調整も可能
■市場とアプリケーション
・産業用および工場オートメーション用電源
・自動車用バッテリー管理およびEV壁掛け充電システム
・太陽光DC/ACインバータの保護
・無停電電源装置（UPS）および高電流AC配電
・過酷な環境、ICTインフラ
・エネルギー貯蔵システムおよびIoTコネクテッドパワーデバイス
■仕様
VDRM T-R （V）：220
VＳ T-R （V）：300
CO 2V T-R MAX （pF）：150
CO 2V T-R MIN （pF）：450
Iscurr （mA）：800
IDRM @ VDRM （uA）：0.4
IH （A）：50
Ipp8x20 （A）：2000
パッケージ：DO-214AB
■入手方法
リテルヒューズ正規代理店にお問い合わせください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。
■詳細情報
詳細については、SIDACtor（R）保護サイリスタ「Pxxx0S3Hシリーズ」の製品ページ（https://www.littelfuse.com/ja-jp/products/overvoltage-protection/sidactor-protection-thyristors/high-exposure-surge-protection/pxxx0s3h）をご覧ください。
リテルヒューズについて
リテルヒューズは、持続可能でつながりのある、より安全な世界を実現する、電子部品製造会社です。全世界で 20 か国以上に 1 万 6,000 の従業員を擁し、革新的で信頼のおけるソリューションを設計、提供すべくお客様とも連携しています。10 万社以上のエンドカスタマーに製品を提供し、我々の製品は産業機械向け、輸送機械向け、電子業界向けなどの様々な市場において、毎日、あらゆる場所で利用されています。詳細についてはリテルヒューズのウェブサイトlittelfuse.com をご覧ください。
本件に関するお問い合わせ
Littelfuse ジャパン合同会社
E-mail：Contact_Japan@littelfuse.com
配信元企業：Littelfuse, Inc.
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328038&id=bodyimage1】
SIDACtor（R）保護サイリスタ「Pxxx0S3Hシリーズ」は、過酷な環境下でのAC/DC両電源ラインに対応した設計です。産業用電源、車載用バッテリー充電システム、太陽光インバータ、UPS/AC配電システム、ICT機器などのアプリケーションで優れたサージ耐性を提供します。本シリーズは高電流対応とコンパクトなフットプリントにより、IEC61000-4-5レベル4の基準要件を満たすと同時に、デバイス全体の小型化を実現します。従来の大型で劣化しやすい保護部品を置き換えることで、小型化と高信頼性、さらに長寿命を兼ね備えたシステム設計を提供します。
■特長
・高サージ容量を小型で実現：DO-214ABパッケージに収められた初の2kA（8/20μs）サージ定格保護サイリスタで、従来のTO-262ソリューションと比べ大幅な小型化を達成
・長期的信頼性：半導体ベースの設計は従来のGDTやMOVベースのデバイスとは異なり、繰り返し発生する高エネルギーサージ事象からパフォーマンスの低下を伴うことなく機器を保護
・コンプライアンスの遵守：サージ耐性に関する規格であるIEC61000-4-5レベル4への準拠に寄与
・小型化対応：小型のサイズ（6.22mm×7.11mm×2.62mm）が、産業、車輌、太陽エネルギーシステムの高密度な設計をサポート
・柔軟な使用形態：単独での使用も、MOVと組み合わせた保護アーキテクチャの調整も可能
■市場とアプリケーション
・産業用および工場オートメーション用電源
・自動車用バッテリー管理およびEV壁掛け充電システム
・太陽光DC/ACインバータの保護
・無停電電源装置（UPS）および高電流AC配電
・過酷な環境、ICTインフラ
・エネルギー貯蔵システムおよびIoTコネクテッドパワーデバイス
■仕様
VDRM T-R （V）：220
VＳ T-R （V）：300
CO 2V T-R MAX （pF）：150
CO 2V T-R MIN （pF）：450
Iscurr （mA）：800
IDRM @ VDRM （uA）：0.4
IH （A）：50
Ipp8x20 （A）：2000
パッケージ：DO-214AB
■入手方法
リテルヒューズ正規代理店にお問い合わせください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。
■詳細情報
詳細については、SIDACtor（R）保護サイリスタ「Pxxx0S3Hシリーズ」の製品ページ（https://www.littelfuse.com/ja-jp/products/overvoltage-protection/sidactor-protection-thyristors/high-exposure-surge-protection/pxxx0s3h）をご覧ください。
リテルヒューズについて
リテルヒューズは、持続可能でつながりのある、より安全な世界を実現する、電子部品製造会社です。全世界で 20 か国以上に 1 万 6,000 の従業員を擁し、革新的で信頼のおけるソリューションを設計、提供すべくお客様とも連携しています。10 万社以上のエンドカスタマーに製品を提供し、我々の製品は産業機械向け、輸送機械向け、電子業界向けなどの様々な市場において、毎日、あらゆる場所で利用されています。詳細についてはリテルヒューズのウェブサイトlittelfuse.com をご覧ください。
本件に関するお問い合わせ
Littelfuse ジャパン合同会社
E-mail：Contact_Japan@littelfuse.com
配信元企業：Littelfuse, Inc.
プレスリリース詳細へ