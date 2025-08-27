ネットワンシステムズとNTT西日本、IOWN APNを活用した次世代オートメーションの共同実験を開始

～労働人口減少に対し、AI×ロボティクス×超高速通信で多様な現場の革新をめざす～

ネットワンシステムズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：竹下 隆史、以下「ネットワンシステムズ」）とNTT西日本株式会社（大阪府大阪市、代表取締役社長：北村亮太、以下「NTT西日本」）は共同で、IOWN オールフォトニクス・ネットワーク（All-Photonics Network、以下「IOWN APN」）技術を活用した分散AI・自律ロボティクス基盤構築に向けた実証実験を2025年8月27日より開始します。

本取り組みは、我が国の深刻な労働人口減少に対応するため、小売・製造・医療・社会インフラなど多様な現場における自律型オートメーションの社会実装を加速させることを目的としています。特に、大量データの処理とリアルタイム制御を可能にするIOWN APNを活用し、AIの処理負荷を分散データセンターで制御・管理する新たなシステム構成の有効性を検証します。



■背景

我が国の社会問題のひとつである労働人口の減少は、小売・製造・医療・社会インフラといった現場で、担い手不足による事業継続リスクが高まっています。これらの課題に対しては、現場の自動化と自律化が急務となっており、AI協働ロボットの導入が有力な解決手段として注目されています。市場規模も拡大傾向にあり、2030年には約656億ドル（現在の約2倍）※に達すると予測しています。特に昨今では、AI技術の進化が加速しており、状況に応じたより高度で自律的な対応を実現するAIとロボット、自動運転技術などを組み合わせた「次世代オートメーション化」に大きな期待が集まっています。

しかし、こうした先進的な自律システムを実装するためには、膨大なセンサーデータや高精細な映像・音声データをリアルタイムで処理・共有する必要がありました。ただ、従来のネットワークでは通信の遅延や帯域不足といった課題があり、ロボットの配置拠点にはGPU端末等の高性能なシステムの設置が不可欠でした。そのため、管理の複雑化や電力消費の増加、コストの上昇といった要因がボトルネックとなっていました。

※総務省「令和6年版 情報通信白書」特集②（第Ⅰ部）ロボティクスに記載の情報を基に推定



■実証実験の概要

（1） 実施内容

NTT西日本が運営するIOWN APN実証環境として、大阪京橋、堂島および福岡の3拠点を接続し、分散データセンターでAI処理を行うシステム構成の実験を実施します。また、このシステム構成上で、模倣学習によるAI基盤でのモデル学習と、IOWN APN経由での自律型協働ロボティクスの実験を実施します。



（2） 実施時期

2025年8月27日 ～ 9月下旬（予定）



（3） 各社の役割

ネットワンシステムズ

・ 分散クラスタ型AI基盤及びIOWN APNとの統合設計・インテグレーション

・ 機能・性能検証、ユースケース創出とビジネスモデル検討

・ 模倣学習による協働ロボティクス環境の提供