THE POWER OF LEGEND もてなすホテルから、もたらすホテルへ。伝統とおもてなしの心を継承する日本屈指のラグジュアリーホテル『エスパシオ ナゴヤキャッスル』2025年10月1日開業

エスパシオエンタープライズ株式会社

エスパシオエンタープライズ株式会社（所在地：名古屋市中区錦三丁目23番18号）が運営する「エスパシオ ナゴヤキャッスル」（所在地：名古屋市西区樋の口町3番19号）は、2025年9月1日（月）より、ホテル公式サイト（https://www.espacionagoya.com/）にてホテル館内8つのレストラン、および館内のスパトリートメントの予約受付を開始することをお知らせいたします。

４Fメインロビー

旧ホテルナゴヤキャッスルの跡地に誕生するエスパシオ ナゴヤキャッスルは、「THE POWER OF LEGEND」をコンセプトに、館内でのダイニングにおいても名古屋から世界に向けて発信するワールド

クラスの食体験を提供する多彩な8つのレストランを完成させます。メインエレベーターを4階で降りると、正面には黄金の松の木がそびえ立ち、借景には池泉庭園とその先に凛と佇む天守閣を望み、さらにレストランロビーはこれからのお食事のひとときへの期待感を高めます。

4階に位置するレストランには、ミシュランガイドで18年連続三つ星を獲得する日本を代表する「カンテサンス」の岸田周三シェフが初めて手掛けるフレンチレストランをはじめ、同じくミシュランガイド三つ星を獲得し、京都で最も予約がとれない店として知られる「祇園さゝ木」プロデュースのカウンター割烹、そして世界最高水準の朝食を提供する「銀座 稲葉」のオーナーシェフ稲葉正信氏による和食店などが軒を連ね、これらのレストランでのお食事のためにホテルに宿泊する価値のある、デスティネーションホテルを目指します。

B2F/スパ施設ロビー

地下2階には天然温泉を伴った「ESPACIO SPA SPA at ESPACIO NAGOYA CASTLE」が誕生します。スパのエントランスから漂う心地良い香りと柔らかな光が揺らめく水盤に誘われて足を進めると、

モロッコランプの影が刻む幻想の世界が広がり、エキゾチックな感性と和の美意識が調和する静寂の

空間に包まれます。「The Art of Wellness」をコンセプトに、最新鋭の機器を取り揃えたフィットネスジム、当ホテルの地底から湧く天然温泉などの温浴施設や美しいモザイクタイルが印象的なプール、さらに異国情緒漂うラグジュアリーなトリートメント施設を完備し、真の寛ぎと健康をデザインします。メンバーシップの募集を予定しており、宿泊のお客様だけでなく、幅広いお客様にお愉しみいただけます。

外観

エスパシオ ナゴヤキャッスルは、時代を超えて受け継がれてきた「旧ホテルナゴヤキャッスル」の伝統とおもてなしの心を継承しながら、お客様にとって記憶に残るホテルステイを実現するため、魅力的なコンテンツやサービスの充実化を引き続き図ってまいります。

別紙参考資料

SPA & FITNESS スパ・フィットネス概要

ESPACIO SPA SPA at ESPACIO NAGOYA CASTLE

エスパシオスパ スパ アット エスパシオ ナゴヤキャッスル

名古屋初のホテルスパとなる「 ESPACIO SPA SPA at ESPACIO NAGOYA CASTLE 」が誕生します。ホテルの地下２階すべてがスパ施設になっており、エントランスには心地良い香りが広がりモロッコランプの影が刻む幻想的な世界が、心と身体を整える美とウェルネスのための贅沢なひとときへと誘います。エスパシオスパでは「The Art of Wellness」をコンセプトに、様々なメニューをご用意し、一人ひとりに合ったウェルネスライフをデザインいたします。異国情緒漂うラグジュアリーなトリートメント施設をはじめ、美しいモザイクタイルが印象的なプールや温浴施設、最新鋭の機器を取り揃えたフィットネスジムなどを完備し、真の寛ぎと健康をデザインします。西洋と東洋の文化が交錯するラグジュアリーな空間のなか、日常から解き放たれたトータルリラクゼーションをお楽しみいただけます。また、今後はメンバーシップの募集を予定しており、宿泊のお客様だけでなく、幅広いお客様にご利用いただけます。

―The Art of Wellness ―

ウェルネスを取り入れたライフスタイルとは、アート作品を作るように自分自身の幸せの指針を自身で創造していくこと。エスパシオ ナゴヤキャッスルでは、ウェルネスのエキスパートがWellness of Lifeの実現をサポートします。

SPA & FITNESS スパ・フィットネス概要

B2F/スパ施設ロビー

＜スパトリートメント＞

エスパシオ ナゴヤキャッスルのスパでは、「Evolve Over Time（時間とともに進化する）」をテーマに、徳川家康が実践した「養生の哲学」を礎に、この地の豊かな風土に育まれた四季折々の和ハーブや、自然の恵みを贅沢に用いた古から伝わる癒しと独自のメソッドを組み合わせたメニューをご用意しております。トリートメントに込めたのは、「静寂」と「再生」。自然の叡智が息づく深い安らぎの中、豊かなウェルネスの旅へとご案内します。また、トリートメントルームは２名で利用できる「スパスイート」もご用意しました。圧倒的な広さを誇るプライベート空間と併設して、天然温泉、ドライサウナ、岩盤浴を完備し、深いリラクゼーションと至福のひとときをご堪能いただけます。自然由来の原料を使用した「ラピデム」や世界のセレブリティに愛用されている「アウグスティヌスバーダー」など、中部地区初のラグジュアリープロダクトを導入し、真の美をお届けいたします。心身のバランスを整え、ストレスを解消し、旅先の伝統と現代の日本の美を調和させた文化とのつながりを実感いただけます。

B2F/スパスイートルームB2F/プライベート岩盤浴

『LAPIDEM／ラピデム』

日本発のウェルネススキンケアとしてアジアを中心に展開している、ウェルネスブランド。日本人が古来より実践してきた持続可能な健康法や素材をふんだんに取り入れたプログラム、プロダクトサービスを提供します。エスパシオ ナゴヤキャッスルならではのプログラムで心身と肌の健康を実現することはもちろん、心を揺さぶるような素晴らしい体験をお届けします。

『 Augustinus Bader／アウグスティヌス バーダー』

再生医療と幹細胞研究の世界的権威のアウグスティヌス・バーダー博士の30年にわたる研究によって誕生したプレミアムスキンケアブランド。2018年のブランド設立以来、世界中のセレブリティに愛され、世界の美容アワードを多数受賞。日本には2023年に上陸。日本でもセレブリティや美容ジャーナリストに高い評価を得ています。

【施設概要】

■利用時間：10:00～21:30 ※最終入場 20:00

■ご利用制限：16歳以上

■お問い合わせ：052-908-8750（受付時間：平日10:00～16:00）※完全予約制

■施設サイト：https://www.espacionagoya.com/spa-fitness/spa-treatments/

＜プール＞

美しいモザイクタイルが印象的なプールは、地階にありながら自然光がたっぷりと入り、優雅で明るい空間が広がります。屋内プールで泳いだり、壁面に流れる水の音を聞きながら、プールサイドにしつらえたカバナでお寛ぎいただけます。

やすらぎに満ちたひと時をお過ごしください。

B2F/プール

【施設概要】

■利用時間／7:00～21:30 ※最終入場 21:00

■施設サイト：https://www.espacionagoya.com/spa-fitness/pool/

＜温浴施設＞

金色の灯に浮かぶ天然温泉。幻想的な灯りに包まれた湯殿で、歴史が息づく湯に身を包み、じんわりとからだを温める贅沢なひとときをご堪能いただけます。木の宝石と呼ばれるフィンランドのケロ材を使用した本格的なサウナやアロマが楽しめるスチームサウナを完備し、心身ともにリフレッシュいただけます。

B2F/温浴施設

【施設概要】

■利用時間／7:00～22:00 ※最終入場 21:30

■施設サイト：https://www.espacionagoya.com/spa-fitness/onsen/

＜フィットネスジム＞

極上のフィットネス体験で、もっと強く、もっと美しく。フィットネスジムの洗練されたラグジュアリー空間には、最新鋭のトレーニングマシンを完備し、ボディメイクから機能改善まで、多彩なトレーニングをお楽しみいただけます。また、幅広いニーズに対応する個別のパーソナルトレーニングセッションの実施も予定しております。充実したリトリート体験を通して、日々をヘルシーに、エネルギッシュにお過ごしいただけるようサポートいたします。

B2Fフィットネスジム

【施設概要】

■利用時間／24時間

■施設サイト：https://www.espacionagoya.com/spa-fitness/(https://www.espacionagoya.com/spa-fitness/)

※各施設には一部年齢制限を設けております。

O U T L I N E ホテル施設概要（予定）

名 称：エスパシオ ナゴヤキャッスル

開業日：2025年10月1日

所在地：愛知県名古屋市西区樋の口町3番19号

アクセス：名古屋市バス「樋ノ口町一丁目」下車すぐ

地下鉄鶴舞線「浅間町」駅徒歩約10分、地下鉄名城線「名古屋城」駅徒歩約15分

階層・高さ：地上11階、地下2階、44.79ｍ

延べ床面積：43,674.21 平方メートル

主な施設：

・客室：100室

・バンケットルーム

大宴会場：1,700 平方メートル × 1室（3分割可）／ 中宴会場：340平方メートル × 1室（2分割可）

パーティールーム：400平方メートル × 1室 ／プレファンクションルーム：150平方メートル × 1室

ミーティングルーム：（18平方メートル ～31平方メートル ）×5室

・レストラン、バー、ラウンジ：8店舗

Brillance（フランス料理）、日本料理 丈（日本料理）、鮨旬美 西川(鮨）、

尾張 粋 稲葉（天ぷら・割烹）、昇龍 by うかい亭（鉄板料理）、

中国料理 柳城 NAGOYA CASTLE（中国料理）

THE BAR CASTLE（バー）、THE GARDEN LOUNGE（ラウンジ）

・スパ、プール、温浴施設、フィットネスジム

総支配人：想田 由二

運営会社：エスパシオエンタープライズ株式会社

設計会社：株式会社日建設計

施工会社：株式会社竹中工務店

CONTACT US お問い合わせ先

アクセスマップ

宿泊予約：電話番号 052-908-1148（受付時間平日10時～16時）

公式サイト https://www.espacionagoya.com/(https://www.espacionagoya.com/)

宴会予約：電話番号 052-908-8770（受付時間平日10時～18時）

公式サイト https://www.espacionagoya.com/banquet-contact/(https://www.espacionagoya.com/banquet-contact/)

ウエディング予約：電話番号 052-908-8940（受付時間平日12時～18時／土日祝 9時～18時）

※定休日：火曜日、水曜日(祝祭日は営業)

公式サイト https://wedding.espacionagoya.com/(https://wedding.espacionagoya.com/)

スパトリートメント予約：電話番号 052-908-8750（受付時間平日10時～16時）

公式サイト https://www.espacionagoya.com/spa-fitness/(https://www.espacionagoya.com/spa-fitness/)

※各レストランのお問い合わせ先は、本リリース(レストラン情報）の店舗概要をご参照ください。

レストランの情報は、https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000097639.html

をご覧ください。