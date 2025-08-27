人気映画監督ウェス・アンダーソン作品を彷彿とさせる風景で話題の人気コミュニティ「Accidentally Wes Anderson」コラボ商品発売記念！

株式会社ＩＣＬ

ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、9月3日（水）から展開する人気Instagramコミュニティ「Accidentally Wes Anderson」との商品発売を記念し、アトレ恵比寿にてフォトコンテスト『カメラのレンズを覗いて世界の“かわいい”をみつけよう』の受賞作品を期間限定で展示いたします。

本コンテストでは日常に潜む小さな“かわいい”をウェス・アンダーソンの映画のように撮影いただいた写真を募集。応募作品の中から、Instagramアカウント「Accidentally Wes Anderson」の創設者、Wally ＆Amanda Koval氏と今回のイメージヴィジュアルを撮影したカメラマン角田明子氏が審査員を務め、各賞を選出いただきました。またアフタヌーンティー・ギフト&リビング アトレ恵比寿本館5Ｆの店舗では、限定ノベルティのプレゼント配布も実施予定です。

【開催場所】アトレ恵比寿 本館4階 フォンテーヌ広場

【開催期間】9月3日(水)～9月17日(水)

詳しくはこちら＞＞(https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efuture-accidentallywesanderson/)

■限定ノベルティのプレゼント

アトレ恵比寿にてInstagramのフォロー画面提示で限定ノベルティのプレゼント

■参加方法

１.Instagramで＠afternoontea_official をフォロー

２.アフタヌーンティー・ギフト&リビング（アトレ恵比寿本館5Ｆ）にお越しの上フォロー画面をスタッフに提示

３.コラボレーションの限定ノベルティをプレゼント

※限定ノベルティはなくなり次第終了となります。

アフタヌーンティー公式Instagram(https://www.instagram.com/afternoontea_official/)

■商品一覧

「Accidentally Wes Anderson」の世界観が生活の中に溶け込み、日常の中に彩りを添える。そんなアイテムをアフタヌーンティー・リビングならではのスタイルでお届けします。

紅茶缶 各\1,100、コーヒー入り巾着 各\1,296、コースター 各\880ステンレスボトル \3,960

ハンカチ 各\1,650ハンカチ(三角屋根) \1,650、プリントロンT \5,500、マチ有りトートバッグ \4,400

ポケッタブルバッグM 各\2,200、ポケッタブルバッグL \2,420クッション 各\4,400

■Accidentally Wes Anderson とは

ニューヨーク、ブルックリン在中のワリー・コーヴァルとアマンダの夫妻が「旅行に行きたい場所のリスト」を作り始めたことがきっかけで、2017年に生まれたインスタグラムコミュニティ。「ウェス・アンダーソンっぽい」場所に魅了されインスタグラムで写真の情報を集めたちまち世界中から情報提供が寄せられるようになり、現在では200万人ほどのコミュニティに成長。ふたりの最初の本「Accidentally Wes Anderson」（邦題：ウェス・アンダーソンの風景）はニューヨークタイムズのベストセラーとなり、10か国語で出版。世界各地で大規模な展覧会も開催。

Instagram

HP(https://accidentallywesanderson.com/)

■Afternoon Tea LIVING紹介

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約120店舗とオンラインストアを展開中。

店舗には、ギフトに関する豊富な知識を持つギフトコンシェルジュが在籍し、贈る方も贈られる方も笑顔になれるようなギフト選びをサポートします。『Today is a Gift. 今日を、ちょっといい日に。』をテーマに、ギフトを贈る楽しさをご提案します。

Afternoon Tea LIVINGブランドサイト(https://www.afternoon-tea.net/living/)