米国のガラスクリーナー市場は2033年までに15億5,640万米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率7.2%で成長する見通し
米国ガラスクリーナー市場予測：2033年まで安定した成長が見込まれる
2024年に8億3,250万米ドルと推定される米国ガラスクリーナー市場は、2033年には15億5,640万米ドルに達すると予測されており、大幅な成長が見込まれています。市場は、利便性、効果的な洗浄ソリューション、革新的な製品配合に対する消費者の需要の高まりを背景に、2025年から2033年の予測期間中、7.2%という高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。
効率的な洗浄ソリューションへの需要の高まり
ガラスクリーナーは、家庭および商業施設の清掃業務において不可欠な要素となっています。拭き跡が残らず、時間を節約でき、使いやすい製品への需要の高まりが、市場の拡大を後押ししています。消費者は、優れた洗浄性能、拭き跡が残らない輝き、そして長持ちする効果を提供する多目的ガラスクリーナーを求める傾向が高まっています。こうした消費者行動の変化を受け、メーカーは多様な用途に合わせた先進的なガラスクリーナーの配合を革新し、市場投入しています。
市場ダイナミクスと成長ドライバー
予測期間中、米国のガラスクリーナー市場はいくつかの要因によって成長が見込まれます。都市化と可処分所得の増加は、高級家庭用洗剤の需要を押し上げています。さらに、特にパンデミック以降、衛生と清潔さに対する意識が高まったことにより、家庭、オフィス、公共スペースにおける効果的な洗浄ソリューションの導入が加速しています。
環境に優しく生分解性の洗浄製品へのトレンドも、市場環境を形成しています。メーカーは、環境意識の高い消費者の高まる需要に応えるため、持続可能なガラスクリーナーソリューションの開発に注力しています。さらに、トリガースプレーや詰め替えボトルといった製品パッケージの革新は、製品の使いやすさと利便性を向上させ、市場の成長をさらに促進しています。
地域別の洞察と機会
米国のガラスクリーナー市場は非常に細分化されており、国内外の複数の企業がこの分野で事業を展開しています。カリフォルニア、ニューヨーク、テキサスといった主要地域は、都市人口密度の高さと清掃用品への家計支出の増加により、市場の成長に大きく貢献すると予想されています。スーパーマーケット、ハイパーマーケット、eコマースプラットフォームといった小売チャネルは、ガラスクリーナー製品の流通手段としてますます好まれるようになり、市場浸透とより幅広い消費者へのリーチの機会を提供しています。
米国ガラスクリーナー市場の主要企業
アーマー・オール社
ケミカル・ガイズ社
CRCインダストリーズ
ダイバーシー社
ITWグローバル・ブランズ社
PPGインダストリーズ社
レキットベンキーザー・グループ社
S.C.ジョンソン・アンド・サン社
セブンス・ジェネレーション社
スプレーウェイ社
ストーナー社
クロロックス社
