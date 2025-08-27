こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
グラニフと石黒亜矢子の最新コラボレーションアイテム、2025年9月2日(火)より販売開始“音楽フェス”をテーマに描き下ろした全21アイテムを展開
公式オンラインストアでは、本日より予約販売開始
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年9月2日(火)より、絵描き・絵本作家「石黒亜矢子」との最新コラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよびグラニフ国内店舗にて販売いたします。
化け猫や妖怪、創造の生き物たちがひしめく、独自の世界を描き続ける絵描き・絵本作家「石黒亜矢子」。今回のコラボレーションでは「音楽フェス」をテーマに描き下ろした作品による企画「BUN BUN FESTIVAL」を展開いたします。
バンド、アイドル、歌姫など、個性豊かなアーティストたちが多数登場し、賑やかなラインナップを展開。猫好きならずとも思わず微笑んでしまう石黒亜矢子ワールドをぜひお楽しみください。
グラニフ公式オンラインストアでは、2025年8月 27日(水)0:00から2025年9月1日(月)23:59までの期間、「石黒亜矢子」とのコラボレーションアイテムの予約販売を実施。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
また、公式オンラインストア内のコンテンツ「コラボの原産地」では、石黒亜矢子氏とグラニフのコラボレーション担当者によるラジオ形式のトークコンテンツを公開中。今回のテーマ「音楽フェス」設定の背景から、描き下ろし作品に込めた思いや制作エピソード、さらに全アイテムの魅力に至るまで、ここでしか聞けない内容をお届けしています。
石黒亜矢子氏 描き下ろしキャラクターによる“BUN BUN FESTIVAL”参加アーティスト一覧
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
(C) Ayako Ishiguro
全21種類。
詳細は公式オンラインストアにてご確認ください。
・グラニフ公式オンラインストア 商品ページ
https://www.graniph.com/collection/collection_00141
・グラニフ公式オンラインストア「コラボの原産地」
https://www.graniph.com/story/story-detail/74
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
世界に向けてIPを発信するNo.1グラフィックカンパニーへ。「遊びゴコロで世界を彩る」をブランドミッションとして掲げ、ファン、クリエーター/アーティストなど、IPに関わるすべての人に選ばれ続ける企業を目指す。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：77店舗（国内76、海外1）
※2025年8月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
