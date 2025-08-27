GLDA系キレート化合物の世界市場2025年、グローバル市場規模（液体、固体）・分析レポートを発表
2025年8月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「GLDA系キレート化合物の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、GLDA系キレート化合物のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要と調査範囲
最新の調査によると、世界のGLDA系キレート化合物市場は2023年にUSD XXX百万と評価され、2030年にはUSD XXX百万へ拡大すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX％です。本レポートは、GLDA系キレート化合物の産業チェーンの発展、繊維（液体、固体）、紙・パルプ（液体、固体）の市場状況、先進国および新興国の主要企業の分析を含み、最先端技術、特許、主要アプリケーション、そして市場動向を考察しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別分析では、北米と欧州は政府による施策や消費者の意識向上を背景に安定的な成長を遂げています。一方、アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な国内需要、政策支援、強固な製造基盤を背景に世界市場をリードしています。その他の地域として南米、中東・アフリカも一定の成長可能性を有しています。
________________________________________
市場分析の視点
本レポートは、GLDA系キレート化合物市場を包括的に理解するために以下の分析を行っています。
● 市場規模とセグメンテーション：市場全体の販売数量（トン）、売上高、タイプ別（液体、固体）の市場シェアを分析しています。
● 産業分析：政府規制や政策、技術革新、消費者嗜好、市場動態を調査し、成長要因や課題を抽出しています。
● 地域分析：各地域におけるインフラ整備、経済状況、消費者行動などを踏まえて市場機会を評価しています。
● 市場予測：成長率や需要予測、新たなトレンドを見極め、2030年までの市場展望を示しています。
________________________________________
企業分析
個別企業分析では、主要GLDA系キレート化合物メーカーやサプライヤーの財務実績、市場ポジション、製品ポートフォリオ、戦略を詳細に調査しています。主要企業には、Nouryon、Jarchem、Showa Denko、AVA Chemicalsが含まれます。これらの企業は製品の品質向上や用途拡大を進めており、グローバル市場での競争力を高めています。
________________________________________
消費者・用途分析
消費者分析では、繊維や紙・パルプ分野を中心に、GLDA系キレート化合物の使用傾向や選好を調査しています。また、パーソナルケア・化粧品、洗浄・洗剤分野、その他用途における需要動向も把握しています。特に環境対応型製品への関心の高まりが、液体タイプや固体タイプ双方の需要を押し上げています。
________________________________________
技術分析
技術分析では、GLDA系キレート化合物に関連する最新技術の現状と今後の発展可能性を評価しています。特許出願動向や製造技術の革新、原材料の効率的利用、環境負荷低減への取り組みが重要なテーマとなっています。また、バイオ由来原料の採用や製造工程の省エネルギー化も今後の競争優位性を左右すると見られます。
________________________________________
