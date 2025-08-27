【名鉄グランドホテル】初秋に味わう地産地消の滋味 『 TOKAI Fair～愛知・岐阜・三重～ 』開催！！
名鉄グランドホテル（愛知県名古屋市 総支配人：山本裕二）は、２０２５年９月１日（月）から1０月３１日（金）までの期間、３つのレストランとラウンジにて、「TOKAI Fair ～愛知・岐阜・三重～」を開催します。
この企画は、きめ細かい肉質と美しい霜降りが特徴の飛騨牛や、上品な旨みと脂のバランスが特徴の三重県産真鯛など、豊かな自然に育まれ、独自の食文化が息づく東海地方の素材を使い、各レストランの料理長がこだわりのメニューをご用意しました。
また２０２６年３月２２日の営業終了に伴い、最後の周年記念として、１０月１８日（土）から３１日の期間、「５８周年メイグラ感謝祭」を開催いたします。TOKAI Fair のメニューとともに、地元が誇る厳選食材を贅沢に使用したスペシャルメニューを長年の感謝の気持ちを込めて特別価格にてご提供いたします。初秋のひとときをぜひご堪能ください。
【 TOKAI Fair ～愛知・岐阜・三重～ 概要 】
開催日時： ２０２５年９月１日（月）から ２０２５年１０月３１日（金）
場 所： 名古屋市中村区名駅１-２-４ 名鉄グランドホテル
１２階 日本料理四季
１８階 カジュアルダイニングアイリス
１８階 北京宮廷料理涵梅舫
１８階 スカイラウンジ２０３
◆日本料理四季
▶ランチ・ディナー 東海秋麗 \10,000
先 附 伊勢鮑と甘栗の温浸し
法蓮草 榎木 松茸 木の芽
焼 物 みやび鯛塩焼き
人参金平 いちょう甘藷 酢取り花茗荷 チャービル
鍋 飛騨牛しゃぶしゃぶ～山の幸茸色々～
水菜 葱 焼き豆腐 ポン酢 胡麻タレ
食 事 東海グルメにぎり寿司
三重鮪 雅鯛昆布締め 才巻海老 一色産鰻 貝割巻き
渥美サーモン 日間賀蛸 細巻き
御 椀 桑名蛤吸い物 松茸 青味 木の芽
水 物 白玉あんころ餅
幸水 黄粉
※東海秋麗イメージ
▶日本酒
＜山忠本家酒造＞
愛知県愛西市に本社を置き、兵庫県東条町特A地区の山田錦を主に使用し、
200年以上の歴史を持つ老舗酒造。
・義侠 燎（かがりび）純米吟醸 ４合\10,000 1合\2,700
＜澤田酒造＞
幕末の1848年（嘉永元年）に創業し、愛知県常滑市の伊勢湾沿いに蔵を持ち、江戸時代から
受け継がれる古式伝承製法を守りながら、知多半島の自然の恵みを醸し続ける酒蔵。
・白老若水純米冷やおろし 4合\7,200 1合\1,800
2人前のイメージ
メイグラ感謝祭 １０月１８日（土）～３１日（金）
フェアコースをご注文の方に限り、「伊勢海老入り造里盛合せ」を
1人前\5,000→\2,500にてご用意します。
※2日前までの要予約
◆カジュアルダイニングアイリス
▶ランチ Neighborhood～愛三岐～ \8,000
愛知県産絹姫サーモンのマリネ
岐阜県産きのこのチャウダー
三重県産真鯛のポワレ 柑橘香るキャロットソース
飛騨牛のグリル グリーンペッパーソース
デザートブッフェ（約20種類）
ホテルメイドパンブッフェ（約15種類）
コーヒー、紅茶 ※おかわり自由
※Neighborhood～愛三岐～イメージ画像
メイグラ感謝祭 １０月１８日（土）～３１日（金）
フェアコースをご注文の方に限り、「伊勢海老のテルミドール」を
1人前\5,000→\2,500にてご用意します。
※要予約
◆北京宮廷料理涵梅舫
▶ランチ・ディナー 金秋送爽～金色の爽やかな風～ \12,000 ※2名様から承ります
前菜の盛り合わせ
宮廷風フカヒレの姿煮込み
海老とブロッコリー、銀杏、百合根の薄塩旨味炒め
牛フィレ肉の唐辛子炒め
皮付き豚バラ肉の柔らか紹興酒煮込み
愛知県産白菜と栗の薄塩旨味煮込み
黒豆（豆鼓）入り炒飯
長芋と蟹肉、卵白入りスープ
小籠包
杏仁豆腐
※金秋送爽～金色の爽やかな風～
メイグラ感謝祭 １０月１８日（土）～３１日（金）
フェアコースをご注文の方に限り、「燕の巣と澄ましスープ」を
1人前\5,000→\2,500にてご用意します。
◆スカイラウンジ２０３
▶パティシエオリジナルデザート
TOKAI 3Colors セット\2,300
愛知県産いちじくのミルフィーユと岐阜県産柿のレアチーズ、三重県産マイヤーレモンのパウンドケーキの３種が奏でる東海3県のスイーツプレートです。※コーヒー、紅茶のいずれか付き
▶ホテルメイドパン
・栗とクルミの食パン \700
・栗のデニッシュ \400
・明宝ハムパン \350
・愛知県産じゃこと大葉のベーグル \350
・三重県産あおさとチーズのベーグル \350
【 ご予約先について 】
名鉄グランドホテルホームページからもご予約可能です。
※掲載している写真は全てイメージです
※料理内容は変更となる場合があります
※表示料金は税金・サービス料が含まれています
名鉄グランドホテルとは
「お客様にとって最も身近なホテル」を目指し、くつろぎと我が家のような安らぎを提供いたします。ビジネスでのご利用はもちろん、パーティーや記念日といった特別な日を、より一層思い出深いものにするための場所として、お客様をお迎えいたします。名古屋鉄道グループの都市型総合ホテルとして、長年にわたり培ってきた上質なサービスとおもてなしで、お客様の滞在を心豊かに彩ります。快適な客室、眺めの良いレストラン、多目的に利用できる宴会場など、充実した施設とともに、心温まるおもてなしでお客様をお待ちしております。
名鉄グランドホテル外観
