【名鉄グランドホテル】初秋に味わう地産地消の滋味 『 TOKAI Fair～愛知・岐阜・三重～ 』開催！！

名鉄グランドホテル（愛知県名古屋市　総支配人：山本裕二）は、２０２５年９月１日（月）から1０月３１日（金）までの期間、３つのレストランとラウンジにて、「TOKAI Fair ～愛知・岐阜・三重～」を開催します。


この企画は、きめ細かい肉質と美しい霜降りが特徴の飛騨牛や、上品な旨みと脂のバランスが特徴の三重県産真鯛など、豊かな自然に育まれ、独自の食文化が息づく東海地方の素材を使い、各レストランの料理長がこだわりのメニューをご用意しました。


また２０２６年３月２２日の営業終了に伴い、最後の周年記念として、１０月１８日（土）から３１日の期間、「５８周年メイグラ感謝祭」を開催いたします。TOKAI Fair のメニューとともに、地元が誇る厳選食材を贅沢に使用したスペシャルメニューを長年の感謝の気持ちを込めて特別価格にてご提供いたします。初秋のひとときをぜひご堪能ください。



https://www.meitetsu-gh.co.jp/event/289


【　TOKAI Fair ～愛知・岐阜・三重～　概要　】



開催日時：　２０２５年９月１日（月）から ２０２５年１０月３１日（金）


場　　所：　名古屋市中村区名駅１-２-４　　名鉄グランドホテル　


　　　　　　１２階　日本料理四季


　　　　　　１８階　カジュアルダイニングアイリス　


　　　　　　１８階　北京宮廷料理涵梅舫


　　　　　　１８階　スカイラウンジ２０３　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




　◆日本料理四季

▶ランチ・ディナー　東海秋麗　\10,000


　先　附　伊勢鮑と甘栗の温浸し
　　　　　法蓮草　榎木　松茸　木の芽　
　焼　物　みやび鯛塩焼き
　　　　　人参金平　いちょう甘藷　酢取り花茗荷　チャービル　　


　鍋　　　飛騨牛しゃぶしゃぶ～山の幸茸色々～
　　　　　水菜　葱　　焼き豆腐　ポン酢　胡麻タレ　　　　　　　
　食　事　東海グルメにぎり寿司


　　　　　三重鮪　雅鯛昆布締め　才巻海老　一色産鰻　貝割巻き
　　　　　渥美サーモン　日間賀蛸　細巻き
　御　椀　桑名蛤吸い物　　松茸　青味　木の芽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　水　物　白玉あんころ餅
　　　　　幸水　黄粉　



※東海秋麗イメージ

▶日本酒　　　


　＜山忠本家酒造＞
　　愛知県愛西市に本社を置き、兵庫県東条町特A地区の山田錦を主に使用し、　


　　200年以上の歴史を持つ老舗酒造。
　　・義侠 燎（かがりび）純米吟醸 　４合\10,000　1合\2,700
　　
　＜澤田酒造＞　
　　幕末の1848年（嘉永元年）に創業し、愛知県常滑市の伊勢湾沿いに蔵を持ち、江戸時代から


　　受け継がれる古式伝承製法を守りながら、知多半島の自然の恵みを醸し続ける酒蔵。
　　・白老若水純米冷やおろし　　4合\7,200　1合\1,800




2人前のイメージ
メイグラ感謝祭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０月１８日（土）～３１日（金）

フェアコースをご注文の方に限り、「伊勢海老入り造里盛合せ」を


1人前\5,000→\2,500にてご用意します。


※2日前までの要予約






https://www.meitetsu-gh.co.jp/restaurant/shiki/241


　◆カジュアルダイニングアイリス

▶ランチ　Neighborhood～愛三岐～　\8,000


　愛知県産絹姫サーモンのマリネ
　岐阜県産きのこのチャウダー
　三重県産真鯛のポワレ 柑橘香るキャロットソース
　飛騨牛のグリル グリーンペッパーソース


　デザートブッフェ（約20種類）


　ホテルメイドパンブッフェ（約15種類）
　コーヒー、紅茶　※おかわり自由



※Neighborhood～愛三岐～イメージ画像



メイグラ感謝祭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０月１８日（土）～３１日（金）

フェアコースをご注文の方に限り、「伊勢海老のテルミドール」を


1人前\5,000→\2,500にてご用意します。
※要予約






https://www.meitetsu-gh.co.jp/restaurant/iris/315


　◆北京宮廷料理涵梅舫

▶ランチ・ディナー　金秋送爽～金色の爽やかな風～　\12,000　※2名様から承ります


　前菜の盛り合わせ
　宮廷風フカヒレの姿煮込み
　海老とブロッコリー、銀杏、百合根の薄塩旨味炒め
　牛フィレ肉の唐辛子炒め
　皮付き豚バラ肉の柔らか紹興酒煮込み
　愛知県産白菜と栗の薄塩旨味煮込み
　黒豆（豆鼓）入り炒飯
　長芋と蟹肉、卵白入りスープ
　小籠包
　杏仁豆腐






※金秋送爽～金色の爽やかな風～　　　　


メイグラ感謝祭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０月１８日（土）～３１日（金）

フェアコースをご注文の方に限り、「燕の巣と澄ましスープ」を


1人前\5,000→\2,500にてご用意します。







https://www.meitetsu-gh.co.jp/restaurant/kanmeihou/189


　◆スカイラウンジ２０３

▶パティシエオリジナルデザート　　


　TOKAI 3Colors　セット\2,300


　


愛知県産いちじくのミルフィーユと岐阜県産柿のレアチーズ、三重県産マイヤーレモンのパウンドケーキの３種が奏でる東海3県のスイーツプレートです。※コーヒー、紅茶のいずれか付き







▶ホテルメイドパン


・栗とクルミの食パン　　　　　　　　\700
・栗のデニッシュ　　　　　　　　　　\400
・明宝ハムパン　　　　　　　　　　　\350
・愛知県産じゃこと大葉のベーグル　　\350
・三重県産あおさとチーズのベーグル　\350　




https://www.meitetsu-gh.co.jp/restaurant/lounge/161


名鉄グランドホテルとは


「お客様にとって最も身近なホテル」を目指し、くつろぎと我が家のような安らぎを提供いたします。ビジネスでのご利用はもちろん、パーティーや記念日といった特別な日を、より一層思い出深いものにするための場所として、お客様をお迎えいたします。名古屋鉄道グループの都市型総合ホテルとして、長年にわたり培ってきた上質なサービスとおもてなしで、お客様の滞在を心豊かに彩ります。快適な客室、眺めの良いレストラン、多目的に利用できる宴会場など、充実した施設とともに、心温まるおもてなしでお客様をお待ちしております。





名鉄グランドホテル外観　　　　　　　　　　　　　　

https://www.meitetsu-gh.co.jp/
https://www.instagram.com/hotel_meigram/