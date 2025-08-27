【名鉄グランドホテル】初秋に味わう地産地消の滋味 『 TOKAI Fair～愛知・岐阜・三重～ 』開催！！

株式会社名鉄ホテルホールディングス

名鉄グランドホテル（愛知県名古屋市 総支配人：山本裕二）は、２０２５年９月１日（月）から1０月３１日（金）までの期間、３つのレストランとラウンジにて、「TOKAI Fair ～愛知・岐阜・三重～」を開催します。

この企画は、きめ細かい肉質と美しい霜降りが特徴の飛騨牛や、上品な旨みと脂のバランスが特徴の三重県産真鯛など、豊かな自然に育まれ、独自の食文化が息づく東海地方の素材を使い、各レストランの料理長がこだわりのメニューをご用意しました。

また２０２６年３月２２日の営業終了に伴い、最後の周年記念として、１０月１８日（土）から３１日の期間、「５８周年メイグラ感謝祭」を開催いたします。TOKAI Fair のメニューとともに、地元が誇る厳選食材を贅沢に使用したスペシャルメニューを長年の感謝の気持ちを込めて特別価格にてご提供いたします。初秋のひとときをぜひご堪能ください。

【 TOKAI Fair ～愛知・岐阜・三重～ 概要 】

開催日時： ２０２５年９月１日（月）から ２０２５年１０月３１日（金）

場 所： 名古屋市中村区名駅１-２-４ 名鉄グランドホテル

１２階 日本料理四季

１８階 カジュアルダイニングアイリス

１８階 北京宮廷料理涵梅舫

１８階 スカイラウンジ２０３

◆日本料理四季

▶ランチ・ディナー 東海秋麗 \10,000

先 附 伊勢鮑と甘栗の温浸し

法蓮草 榎木 松茸 木の芽

焼 物 みやび鯛塩焼き

人参金平 いちょう甘藷 酢取り花茗荷 チャービル

鍋 飛騨牛しゃぶしゃぶ～山の幸茸色々～

水菜 葱 焼き豆腐 ポン酢 胡麻タレ

食 事 東海グルメにぎり寿司

三重鮪 雅鯛昆布締め 才巻海老 一色産鰻 貝割巻き

渥美サーモン 日間賀蛸 細巻き

御 椀 桑名蛤吸い物 松茸 青味 木の芽

水 物 白玉あんころ餅

幸水 黄粉

※東海秋麗イメージ

▶日本酒

＜山忠本家酒造＞

愛知県愛西市に本社を置き、兵庫県東条町特A地区の山田錦を主に使用し、

200年以上の歴史を持つ老舗酒造。

・義侠 燎（かがりび）純米吟醸 ４合\10,000 1合\2,700



＜澤田酒造＞

幕末の1848年（嘉永元年）に創業し、愛知県常滑市の伊勢湾沿いに蔵を持ち、江戸時代から

受け継がれる古式伝承製法を守りながら、知多半島の自然の恵みを醸し続ける酒蔵。

・白老若水純米冷やおろし 4合\7,200 1合\1,800

2人前のイメージメイグラ感謝祭 １０月１８日（土）～３１日（金）

フェアコースをご注文の方に限り、「伊勢海老入り造里盛合せ」を

1人前\5,000→\2,500にてご用意します。

※2日前までの要予約

◆カジュアルダイニングアイリス

▶ランチ Neighborhood～愛三岐～ \8,000

愛知県産絹姫サーモンのマリネ

岐阜県産きのこのチャウダー

三重県産真鯛のポワレ 柑橘香るキャロットソース

飛騨牛のグリル グリーンペッパーソース

デザートブッフェ（約20種類）

ホテルメイドパンブッフェ（約15種類）

コーヒー、紅茶 ※おかわり自由

※Neighborhood～愛三岐～イメージ画像

メイグラ感謝祭 １０月１８日（土）～３１日（金）

フェアコースをご注文の方に限り、「伊勢海老のテルミドール」を

1人前\5,000→\2,500にてご用意します。

※要予約

◆北京宮廷料理涵梅舫

▶ランチ・ディナー 金秋送爽～金色の爽やかな風～ \12,000 ※2名様から承ります

前菜の盛り合わせ

宮廷風フカヒレの姿煮込み

海老とブロッコリー、銀杏、百合根の薄塩旨味炒め

牛フィレ肉の唐辛子炒め

皮付き豚バラ肉の柔らか紹興酒煮込み

愛知県産白菜と栗の薄塩旨味煮込み

黒豆（豆鼓）入り炒飯

長芋と蟹肉、卵白入りスープ

小籠包

杏仁豆腐

※金秋送爽～金色の爽やかな風～メイグラ感謝祭 １０月１８日（土）～３１日（金）

フェアコースをご注文の方に限り、「燕の巣と澄ましスープ」を

1人前\5,000→\2,500にてご用意します。

◆スカイラウンジ２０３

▶パティシエオリジナルデザート

TOKAI 3Colors セット\2,300

愛知県産いちじくのミルフィーユと岐阜県産柿のレアチーズ、三重県産マイヤーレモンのパウンドケーキの３種が奏でる東海3県のスイーツプレートです。※コーヒー、紅茶のいずれか付き

▶ホテルメイドパン

・栗とクルミの食パン \700

・栗のデニッシュ \400

・明宝ハムパン \350

・愛知県産じゃこと大葉のベーグル \350

・三重県産あおさとチーズのベーグル \350

【 ご予約先について 】

名鉄グランドホテルホームページからもご予約可能です。

