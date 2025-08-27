遺産観光市場は2033年までに9,033億6,000万米ドルに達し、年平均成長率4.51%で成長すると予想されています。
文化意識の高まりと旅行需要の高まりを背景に、世界の遺産観光市場は力強い成長が見込まれています。
世界の遺産観光市場は、2024年に6,073億5,000万米ドルと推定されていますが、2033年には9,033億6,000万米ドルに達すると着実に成長し、2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）4.51%を記録すると予測されています。この成長は、文化体験、歴史的建造物、そして地域特有の遺産への世界的な関心の高まりが主な要因です。
文化遺産観光の人気が高まる
過去の物語や人々を真に体現する場所、遺物、活動を体験する旅である遺産観光は、近年大きな勢いを増しています。従来の観光を超えた没入型体験を求める旅行者の増加に伴い、豊かな歴史と文化の物語を提供する目的地への注目が高まっています。ユネスコ世界遺産から地元の博物館、伝統的な祭りまで、国内外の旅行者の参加が高まっています。
市場成長を促進する主な要因
文化遺産観光市場の堅調な成長には、いくつかの要因が寄与しています。
文化遺産への認知度の高まり：政府、非営利団体、民間セクターは、文化遺産の振興に投資しており、世界的に観光客数が増加しています。
旅行インフラの拡充：交通網の改善、宿泊施設の充実、そして文化遺産ツアー予約のためのデジタルプラットフォームの整備により、世界中の観光客のアクセスが容易になりました。
可処分所得の増加とライフスタイルの変化：可処分所得の増加と体験型旅行への嗜好の変化により、人々は文化遺産観光地をより頻繁に訪れるようになっています。
政府の取り組みと政策：日本の「文化遺産振興プログラム」や欧州の地域観光キャンペーンなど、多くの国が経済成長を促進し、文化遺産を保護するために、文化遺産観光を積極的に推進しています。
地域別インサイト
文化遺産観光市場は、地域によって成長の度合いが異なります。
北米は、歴史的建造物、博物館、文化祭への観光客誘致を継続しており、市場収益に大きく貢献しています。
ヨーロッパは、ユネスコ世界遺産、歴史的建造物、そして何世紀にもわたる文化的伝統に支えられ、依然として重要な拠点となっています。
アジア太平洋地域では、国際的な観光客の増加と、地方自治体による史跡の保存と振興への投資により、遺産観光が急速に成長しています。
中東とアフリカは、古代文明、考古学遺跡、そして文化祭典を背景に、遺産観光が注目を集めている新興市場です。
遺産観光市場の主要企業
ATGトラベル
ACEカルチュラルツアーズ
BCDトラベル
エクソダストラベルズ
エクスペディアグループ
ケサリツアーズLtd.
Carlson Wagonlit Travel
TUI AG
Travel Leaders Group
Martin Randall Travel Ltd.
その他の主要企業
市場セグメンテーション概要
タイプ別
文化遺産
自然遺産
無形遺産
予約チャネル別
オンライン
オフライン
エンドユーザー別
30歳以下
31～50歳
51～70歳
71歳以上
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
西ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他の西ヨーロッパ
