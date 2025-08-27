こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アメリカンシーフードレストラン「ババ・ガンプ・シュリンプ」メキシコキャンペーン「Run, Forrest, Run to Mexico！」
フォレストがメキシコで探し当てた（？）
メキシコ大使館監修によるスペシャルメニューが登場︕
期間 ： 2025年9月1日（月）～30日（火）
アカデミー賞受賞映画「フォレスト・ガンプ」をテーマにしたアメリカンシーフードレストラン「ババ・ガンプ・シュリンプ」国内3店舗では、「Run, Forrest, Run to Mexico！」と題し、メキシコ大使館監修によるスペシャルメニューを販売するメニューキャンペーンを9月1日（月）から30日（火）までの期間、開催します。
キャンペーン名「Run, Forrest, Run to Mexico！」は、映画「フォレスト・ガンプ」内の名セリフ「Run, Forrest, Run!」から命名。9月16日のメキシコ独立記念日に合わせ開催するもので、フォレストが走って、走って、走り抜いた先にあったメキシコの絶品メニューをイメージしました。メキシコ大使館専属シェフ監修のもと、ババ・ガンプ・シュリンプらしいエンターテインメント感あふれる2品を販売します。
「シュリンプ セビーチェ」は、シュリンプをメインに、アボカド、タマネギ、ハーブなどをオリジナルのサルサソースで和えた、お酒のおつまみ、前菜としてお薦めの一品。添えたコーントルティアチップスにのせてどうぞ。
また、メキシコ東部、メキシコ湾岸にある都市“ベラクルス”をイメージし、マヒ（白身魚）のグリル、ケイジャンスパイスで味付けしたシュリンプにトマト、ケッパー、オリーブ、ローストベルペッパーのソースをかけた「マヒとケイジャンシュリンプのベラクルス風」は、ライスもついたボリューム・美味しさ満点プレートです。
「ババ・ガンプ・シュリンプ」 メキシコキャンペーン 開催概要
◇ キャンペーン名：
「Run, Forrest, Run to Mexico！」
◇ 開催期間：
2025年9月1日（月）～30日（火）
◇ 販売メニュー：
「シュリンプ セビーチェ」 1,780円（税込）
「マヒとケイジャンシュリンプのベラクルス風」 2,680円（税込）
◇ 開催店舗：
「ババ・ガンプ・シュリンプ」 東京店 / ららぽーと豊洲店 / 大阪店
◇ 公式ホームページ
https://www.bubbagump.jp/
「ババ・ガンプ・シュリンプ」のコンセプト
「ババ・ガンプ・シュリンプ」は、アカデミー賞受賞映画「フォレスト・ガンプ」をテーマにしたアメリカンシーフードレストランです。映画はトム・ハンクス扮する主人公フォレスト・ガンプが友人ババの遺志を継ぎ、エビ漁を始め、大成功するところで終わりますが、もしその後レストランをオープンすればこうなったであろう、という想定がコンセプトとなっており、劇中のシーンをインテリア・モチーフに取り入れたカジュアルな雰囲気の中、ボリュームがあり、気軽に食べられるシュリンプを中心としたシーフード、ハンバーガー、サンドイッチ、前菜、サラダ、デザートなど、各種のアメリカ南部料理をご用意しております。また、店内は波型の鉄トタン壁や粗削りの木材などを使い、エビ漁の漁師小屋の雰囲気で作られ、映画の中の時代を象徴するものや、フォレスト・ガンプの顔、劇中の映像写真、衣装など、映画のシーンを彷彿とさせるものであふれていて、映画を観た方にはたまらない演出が盛りだくさん。もちろん観ていない方にも楽しめる店づくりになっています。
【国内「ババ・ガンプ・シュリンプ」店舗】
・東京店
東京都文京区春日1-1-1 LaQua（ラクーア）1階
TEL. 03-3868-7041
・ららぽーと豊洲店
東京都江東区豊洲2-4-9 ららぽーと豊洲3階
TEL. 03-6910-1442
・大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク™大阪5F
TEL. 06-4804-3880
【ホームページ】
https://www.bubbagump.jp/
【Facebook】
https://www.facebook.com/bubbagump.jp/
【Instagram】
https://www.instagram.com/bubbagump_japan/ ＠bubbagump_japan
本件に関するお問合わせ先
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
メキシコ大使館監修によるスペシャルメニューが登場︕
期間 ： 2025年9月1日（月）～30日（火）
アカデミー賞受賞映画「フォレスト・ガンプ」をテーマにしたアメリカンシーフードレストラン「ババ・ガンプ・シュリンプ」国内3店舗では、「Run, Forrest, Run to Mexico！」と題し、メキシコ大使館監修によるスペシャルメニューを販売するメニューキャンペーンを9月1日（月）から30日（火）までの期間、開催します。
キャンペーン名「Run, Forrest, Run to Mexico！」は、映画「フォレスト・ガンプ」内の名セリフ「Run, Forrest, Run!」から命名。9月16日のメキシコ独立記念日に合わせ開催するもので、フォレストが走って、走って、走り抜いた先にあったメキシコの絶品メニューをイメージしました。メキシコ大使館専属シェフ監修のもと、ババ・ガンプ・シュリンプらしいエンターテインメント感あふれる2品を販売します。
「シュリンプ セビーチェ」は、シュリンプをメインに、アボカド、タマネギ、ハーブなどをオリジナルのサルサソースで和えた、お酒のおつまみ、前菜としてお薦めの一品。添えたコーントルティアチップスにのせてどうぞ。
また、メキシコ東部、メキシコ湾岸にある都市“ベラクルス”をイメージし、マヒ（白身魚）のグリル、ケイジャンスパイスで味付けしたシュリンプにトマト、ケッパー、オリーブ、ローストベルペッパーのソースをかけた「マヒとケイジャンシュリンプのベラクルス風」は、ライスもついたボリューム・美味しさ満点プレートです。
「ババ・ガンプ・シュリンプ」 メキシコキャンペーン 開催概要
◇ キャンペーン名：
「Run, Forrest, Run to Mexico！」
◇ 開催期間：
2025年9月1日（月）～30日（火）
◇ 販売メニュー：
「シュリンプ セビーチェ」 1,780円（税込）
「マヒとケイジャンシュリンプのベラクルス風」 2,680円（税込）
◇ 開催店舗：
「ババ・ガンプ・シュリンプ」 東京店 / ららぽーと豊洲店 / 大阪店
◇ 公式ホームページ
https://www.bubbagump.jp/
「ババ・ガンプ・シュリンプ」のコンセプト
「ババ・ガンプ・シュリンプ」は、アカデミー賞受賞映画「フォレスト・ガンプ」をテーマにしたアメリカンシーフードレストランです。映画はトム・ハンクス扮する主人公フォレスト・ガンプが友人ババの遺志を継ぎ、エビ漁を始め、大成功するところで終わりますが、もしその後レストランをオープンすればこうなったであろう、という想定がコンセプトとなっており、劇中のシーンをインテリア・モチーフに取り入れたカジュアルな雰囲気の中、ボリュームがあり、気軽に食べられるシュリンプを中心としたシーフード、ハンバーガー、サンドイッチ、前菜、サラダ、デザートなど、各種のアメリカ南部料理をご用意しております。また、店内は波型の鉄トタン壁や粗削りの木材などを使い、エビ漁の漁師小屋の雰囲気で作られ、映画の中の時代を象徴するものや、フォレスト・ガンプの顔、劇中の映像写真、衣装など、映画のシーンを彷彿とさせるものであふれていて、映画を観た方にはたまらない演出が盛りだくさん。もちろん観ていない方にも楽しめる店づくりになっています。
【国内「ババ・ガンプ・シュリンプ」店舗】
・東京店
東京都文京区春日1-1-1 LaQua（ラクーア）1階
TEL. 03-3868-7041
・ららぽーと豊洲店
東京都江東区豊洲2-4-9 ららぽーと豊洲3階
TEL. 03-6910-1442
・大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク™大阪5F
TEL. 06-4804-3880
【ホームページ】
https://www.bubbagump.jp/
【Facebook】
https://www.facebook.com/bubbagump.jp/
【Instagram】
https://www.instagram.com/bubbagump_japan/ ＠bubbagump_japan
本件に関するお問合わせ先
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press