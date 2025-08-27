矢野経済研究所は「海外ビジネス EXPO2025 東京」（2025/9/11～12、東京都立産業貿易センター浜松町館）に出展
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区、代表取締役社長：水越 孝）は、2025年9月11～12日（木、金）に東京・浜松町で開催される「海外ビジネス EXPO2025 東京」に出展いたします。
「海外ビジネス EXPO」は、国内最大級の海外進出・海外ビジネスに関する情報が揃う展示会です。毎年、東京・大阪・福岡・札幌の4拠点に加え、オンラインでも開催されています。
東京都立産業貿易センター浜松町館で開催される「海外ビジネス EXPO2025 東京」は、90社以上の海外ビジネス支援企業が出展し、2日間でセミナー40件が開催されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327931&id=bodyimage1】
当社では、60年以上にわたり培った市場調査のノウハウと、自社海外拠点、海外の現地パートナーとの協業をベースとした海外市場調査や海外進出支援コンサルティングサービスを提供しております。
EXPO当日には、当社海外調査担当研究員がブースに常駐し、皆様の海外進出に関するご質問やご相談にお応えいたします。
当社の海外市場調査や海外進出支援コンサルティングサービスにご興味をお持ちの皆様のご来場を心よりお待ちしております。この機会に是非ご来場頂き、新たなビジネスチャンスとしてご活用頂けますよう、ご案内申し上げます。
【開催概要】
■イベント名：「海外ビジネス EXPO2025 東京」
https://www.digima-japan.com/expo/tokyo2025
■日時：2025年9月11日（木）・12日（金） 10:00-17:00
■場所：東京都立産業貿易センター浜松町館4階
https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/access/
■住所：東京都港区海岸1-7-1
■入場料：無料
※事前登録が必要となります。登録後に表示された入場券を、当日受付にてご提示してご入場ください。
https://www.digima-japan.com/expo/tokyo2025/application/
■主催：海外ビジネスEXPO実行委員会（株式会社Resorz、一般社団法人国際連携推進協会）
■後援：外務省
【会社概要】
株式会社矢野経済研究所
所在地：〒164-8620 東京都中野区本町2-46-2
https://www.yano.co.jp/
創業：1958年
代表者：代表取締役社長 水越 孝
事業内容：市場調査、経営コンサルティング、海外進出支援など
1958年に設立された独立系総合マーケティング調査機関。2018年、共同通信グループに参画。全産業分野を対象に年間250テーマ以上のマーケット・レポートを発刊するとともに600案件を越える受託調査やコンサルティングプロジェクトを受託、高度な調査能力、豊富なマーケティングデータ、独創的なビジネス構想力をもってクライアントの成長と発展に貢献している。
【本イベントに関するお問い合わせ先】
株式会社矢野経済研究所
グローバル・ビジネスグループ
e-mail：contact.global.business@yano.co.jp
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
