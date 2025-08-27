『サンダーボルツ*』9.10（水）ブルーレイ＋DVDセット 発売！新チーム“ニュー・アベンジャーズ” ハプニングやNGもチーム一丸！？ボーナス・コンテンツ「NGシーン集」から一部解禁！

株式会社ハピネット

エンターテインメント史を塗り替える超大作を次々と世に送り出し、世界中に衝撃と興奮を届け続けてきたマーベル・スタジオが贈る、アベンジャーズに代わる新チームの活躍を描いた『サンダーボルツ*』を、2025年9月10日（水）にブルーレイ+DVD セット、4K UHD＋３D＋ブルーレイ セットで発売いたします。

この発売を記念し、新チーム“ニュー・アベンジャーズ”が突然のハプニングやNGにもチーム一丸（！？）となって対応する「NGシーン集」をボーナス・コンテンツから一部解禁！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZzTKdM1NZPo ]

新チーム“ニュー・アベンジャーズ”の中心人物で一流の暗殺者エレーナ・ベロワ。アクションシーンで思わずカメラ目線になる場面や、なかなか閉まらないエレベーターのドアの前でおどけたり側転をする姿など、コミカルな一面を披露しています。また、キレキレのアクションシーンの撮影で思わず相手に手が当たってしまった場面などでは何度も気遣う一面も…。緊張感あふれる撮影現場でも、チーム一丸となりお互いを思いやる和やかな雰囲気が伝わる貴重な映像です。

この度発売する『サンダーボルツ*』のブルーレイ＋DVD セット、4K UHD＋3D＋ブルーレイ セット、そしてデジタル配信（購入）には、今回解禁となった「NGシーン集」の他、エレーナ・ベロワ役のフローレンス・ピューが世界2位の高さのビルからダイブする圧巻のアクションスタントを捉えた「高層ビルからの降下」、本作の重要なカギを握る「ボブ、セントリー、ヴォイドについて」、惜しくも本編には採用されなかった「未公開シーン」、キャラクターたちの魅力に迫る「チーム結成」など、ファン必見の充実したボーナス・コンテンツを収録！

マーベル・スタジオの超大作の公開が続くまさに今、人類消滅の危機に集められた〈超クセ強な無法者〉チームによる、人生逆転を賭けたバトル『サンダーボルツ*』を、ぜひブルーレイ+DVD セット、4K UHD＋3D＋ブルーレイ セット、デジタル配信（購入／レンタル）でぜひお楽しみください！

登場人物の内面に迫る新しいヒーロー映画

『ブラック・ウィドウ』（21）とドラマ『ホークアイ』（21）に続き、『サンダーボルツ⋆』で、フローレンス・ピューが3度演じたエレーナ・ベロワは、これまで以上に内面が掘り下げられ、悲劇的な過去や葛藤を抱えながら、自らの存在意義を模索していくキャラクターとして描かれる。ピュー本人も、彼女が歪んだ環境で育った結果、個性的な人物になったことを重視し、困難を乗り越える姿を観客に見せたいと語っている。

また、マーベルが超人的な力だけでなくキャラクターの心理的課題に焦点を当てている点を「とても勇敢で興味深いわ。だって、結局のところ、彼らも単なる人間で、たまたまスーパーパワーを持っていただけだもの」と評価し、ヒーローも結局は人間であることを強調。本作は、葛藤や苦悩を抱えた等身大の“ニュー・アベンジャーズ”たちに思わず共感を寄せたくなる映画である。

■商品データ

『サンダーボルツ*』

ブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋3D＋ブルーレイ セット

2025年9月10日（水）発売

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

デジタル配信中（購入／レンタル）

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

(C) 2025 MARVEL

公式サイト：https://marvel.disney.co.jp/movie/thunderbolts

ストーリー：アベンジャーズに代わって世界を救え！人類消滅の危機に集められたのは、超クセ強な無法者たち。「最強でも、ヒーローでもない―でも、やるしかない！」型破りなマーベル新チームの人生逆転をかけた敗者復活戦！