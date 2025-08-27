【日本広報教育センター「人気３講座/体験講座」新年度直前キャンペーンを9月末日まで延長を決定】好評のため半額の特別価格2,500円で提供！広報部に着任する方対象！スキマ時間でいつでもどこでも格安で体験

株式会社カレー総合研究所

テレビなどメディアでお馴染みのコンサルティング会社である株式会社カレー総合研究所（所長：井上岳久／東京都渋谷区）は、所長の井上岳久が井上戦略PRコンサルティング事務所代表として日本を代表する広報PRコンサルタントとして有名ですが、その井上が講師として参画する、成果にこだわる結果の出せる広報パーソンの育成機関である日本広報教育センターで「人気３講座/体験講座」を9月末日まで50％割引の特別価格2,500円で提供する新年度前キャンペーンを延長します

日本広報教育センターでは、知識の習得に留まらず、成果を出せる広報パーソンの育成に力を入れた実践的な講座を数多く提供しています。

この「人気３講座/体験講座」は、日本広報教育センターが誇る実践的な講座内容から厳選した部分を抜粋し、広報の現場で即戦力として活躍できるスキルを学ぶことができる講座です。

講師は、広報業界の第一人者であり、当機関の最高顧問として数多くの講座を担当している井上岳久先生です。井上先生の豊富な経験と知識から、即実践できる広報のスキルを身につけられる貴重な機会でもあります。

講座の構成

第1部：広報の基礎知識と実務体系

第2部：体験講座（人気３講座の一部を体験）

第3部：まとめ

メインである第2部では、ライブとオンデマンドの両方で提供し人気の高い2つの講座「新任広報育成/速習コース」「ベーシック広報実務マスターコース」を体験いただけます。

また、より高度な広報スキルの成功事例を交えて学ぶ「応用/広報実務マスター実践コース【事例研究編】」（ライブ形式）からも一部内容をピックアップし体験することができます。

経験豊富な井上先生から直接学べる貴重な機会を通して、広報パーソンとしての新しいステップを踏み出しましょう。

日本広報教育センター開設３周年記念/特別企画 「人気３講座/体験講座」開講＆特別キャンペーンの開催

広報PRでメディアを使いこなし、低コストでヒット商品が生み出せるのか？

一般公開されていな戦略広報のスキル及びノウハウを特別にお教えします！

講 座：日本広報教育センター開設３周年記念/特別企画

「人気３講座/体験講座」

テーマ：成果を出せる広報パーソンの育成に力を入れた

実践的な広報PRの講座を体験してみよう！

内 容：第1部／広報の基礎知識と実務体系

広報の基本的な知識と、実務に役立つ体系的なノウハウを学びます。

広報業務が初めての方でもわかりやすく、

また経験者にとっても知識を再確認し、整理する機会です。

第2部／体験講座

実際の講座の一部を体験することができます。

初級者から一歩進んだ内容をライブとオンデマンドの両方で提供し

人気の高い「新任広報育成/速習コース」と

「ベーシック広報実務マスターコース」の２講座の主要部分で

広報実務に必要なスキルを実践的に学びます。

さらに、中級以上の経験を持つ広報担当者向けの

「応用/広報実務マスター実践コース（事例研究編）」から

厳選された事例研究でエッセンスを習得し

現場の課題解決に役立つ具体的なスキルを体験できます。

第3部／まとめ

学んだ内容を整理し、今後の実務にどう活かしていくかを振り返ります。

講 師：井上 岳久

（日本広報教育センター 最高顧問/井上戦略ＰＲコンサルティング事務所 代表）

＜井上岳久とは？＞

・指導先は、中央官公庁から大企業及び中堅企業まで1,000社以上。

・広報部門の立ち上げ実績は３００社以上。

・広報ＰＲに関する講演及び研修は年間100回以上

・国土交通省、JAXA（宇宙開発航空事業団）、富士ゼロックス、KOMANI、

JR東日本、NEXCO東日本、全国の商工会議所など各種商工団体など幅広い。

・カレー研究の第一人者としてテレビや新聞など年間１００以上出演。

・著書は広報PR分野を中心に２５冊以上

・主な著書に、『広報・PRの実務 組織づくり、計画立案から戦略実行まで』（日本能率

協会マネジメントセンター）、『最強のビジネス文書 リリースの書き方・使い方』

（宣伝会議)、『新 実践! プレスリリース道場 完全版』（宣伝会議）など。

・中小企業診断士、中小企業庁・地域観光資源活性化アドバイザーなど。

・事業創造大学院大学客員教授、昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員。

価 格：特別価格2,500円（税別） ※正規価格 5,000円（税込）の50％off

期 間： 2025年9月30日（申込分）まで

場 所：オンデマンド（オンライン）講座

申込方法：下記の専用申込フォームからお願いいたします。

日本広報教育センターの講座を通じて得られるのは、「知識を得ること」に留まらず、

広報の現場で「結果を出す力」です。井上先生の指導を直接受け、講座の内容を体験することで、広報パーソンとしての成長を実感できます。

多くの受講生が、この講座をきっかけに広報としての意識やスキルが飛躍的に向上し、実務で成果を挙げています。広報業界でのステップアップを目指すあなたにとって、最適な一歩となるはずです。

実践力を重視する「日本広報教育センター」

日本広報教育センターは、企業の広報力の底上げを目指し、広報パーソンの教育や研修を展開する機関です。

広報の力によって、企業の価値は左右されます。広報を確実に展開させて企業価値を高めるためには、広報の基礎知識と実践力を持った広報パーソンの存在が不可欠ですが、国内にはその育成機関がほとんどありません。

そうした現状を踏まえ、日本広報教育センターでは、次の3つの事業を柱に、成果を出せる広報パーソンを育成していきます。

＜主な事業＞

・広報PR研修事務局～広報担当者や広報スキルを得たい方などを対象に研修を実施

・PRエキスパート資格～広報の専門家を目指す方や、キャリアアップを希望する方などに向けて認定資格試験を実施

・戦略PR協会～広報PRの専門家や実践者などが行う最前線の広報活

＜日本広報教育センター https://nihon-prec.jp/＞

■日本広報教育センターの３大事業

具体的には、企業向け広報研修「あなたの会社の広報研修室」事業、広報資格「PRエキスパート」事業、「戦略PR協会」事業の３つの事業を中心に実施します。

当センターは、単に知識を有するだけの広報でなく、実践力を重視し『結果を出せる広報』にこだわります！

＜機関の概要＞

【団 体 名】日本広報教育センター

【事業 概要】１）企業向け広報研修「あなたの企業の広報研修室」の運営

２）広報資格「PRエキスパート」の運営

３）戦略PR協会の運営

【ミッション】広報組織を構成する要員である個々の広報パーソンの能力及びスキルを最大限に高める。

【会 長】小原江利子

【活動開始日】２０２２年３月２２日

【U R L】https://nihon-prec.jp/

【連 絡 先】info@nihon-prec.jp