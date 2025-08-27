こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ブランジェ浅野屋】季節ごとに移り変わる長野県産の“旬りんご”がバトンをつなぐ 「アップルパイリレー2025-2026」開催
期間：2025年9月1日（月）～2026年3月31日（火）
株式会社浅野屋（本店：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢738、代表取締役社長：佐々木一郎 以下、「浅野屋」）は、2025年9月1日（月）から2026年3月31日（火）までの期間、長野県産の厳選りんごを使った期間限定のアップルパイシリーズ「アップルパイリレー2025-2026」を開催いたします。
長野県内で収穫される複数品種のりんごを最も美味しいタイミングで使用し、リレー形式で販売する、毎年ご好評の「アップルパイリレー」。フードロス削減の取り組みとして、規格外のりんごを有効活用したことから始まった本シリーズは、昨年度、累計20万個の販売数を突破いたしました。今年も品種ごとに異なる香り、甘さ、酸味、食感を活かし、季節の移ろいとともに変化する全7種の味わいをお届けいたします。第1弾では、長野県オリジナル品種でみずみずしさが特徴の夏りんご「シナノリップ」を使用したアップルパイを発売。果汁たっぷりのりんご本来の味を活かすため、さっぱりとした味わいに仕上げました。爽やかな甘さのジューシーなりんごと、サワークリームとポワールピューレを合わせたクリームのアップルパイをぜひご堪能ください。その後も爽やかな味わいが特徴の「シナノゴールド」や甘みと酸味のバランスが良い「秋映（あきばえ）」など、長野県オリジナル品種を始め、季節に合わせた旬のりんごを使用したアップルパイを発売いたします。
秋の訪れとともに、旬の長野県産りんごをリレー形式で楽しめる「アップルパイリレー2025-2026」。移り変わる季節の味わいを、ぜひお楽しみください。
■「アップルパイリレー2025-2026」について
今年も品種ごとに異なる香りや食感を活かした、長野県産の旬りんごを使用したアップルパイをリレー形式で全7種発売いたします。信州のりんごが旬を迎える季節。品種ごとの魅力をつないでお届けする「アップルパイリレー2025-2026」で、秋のはじまりから春の訪れまで、旬のりんごの美味しさをぜひお楽しみください。
【販売予定のアップルパイ】
・第1弾：2025年9月1日（月）～9月20日（土）「シナノリップ」
・第2弾：2025年9月21日(日)～10月14日(火)「小布施」
・第3弾：2025年10月15日(水)～11月14日(金)「秋映」
・第4弾：2025年11月15日(土)～12月10日(水)「シナノスイート」
・第5弾：2025年12月11日(木)～2026年1月14日(水)「シナノゴールド」
・第6弾：2026年1月15日(木)～2月14日(土)「グラニースミス」
・第7弾：2026年2月15日(日)～3月31日(土)「ふじ」
※りんごの収穫状況により、販売期間は異なる場合がございます。
【全種類コンプリートキャンペーン】
期間中、アップルパイを複数種類ご購入いただいたお客様を対象に、抽選でプレゼントが当たる「全種類コンプリートキャンペーン」を実施いたします。
➀ 3種類コンプリート特典
3品種の信州産りんごをご堪能いただける「信州りんごジュースの飲み比べセット」が抽選で各回5名様に当たります。 ※期間中、2回開催予定
② 7種類コンプリート特典
浅野屋のパンをお楽しみいただける「軽井沢パンセット」が抽選で5名様に当たります。
「アップルパイリレー2025-2026」概要
期間： 2025年9月1日（月）～2026年3月31日（土）
場所： 「ブランジェ浅野屋」全店舗
価格： 各520円～540円（税込）
※店舗により販売価格が異なります。
※販売時間は、各店舗の営業時間に準じます。
※売り切れ次第、終了いたします。
本件に関するお問合わせ先
本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先
株式会社浅野屋 広報担当 齋藤綾子
E-mail:info_ec@b-asanoya.com
