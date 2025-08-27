ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」 忍の里を駆け巡り最恐の証を手に入れろ！ 小学生向け特別任務『”暁”大作戦！』 9月6日（土）より任務開始
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、子どもたちが主役となって忍の世界を駆け回る特別任務『”暁”大作戦！』を9月6日（土）～11月30日（日）にて開催いたします。
参加者は、S級犯罪組織「暁」の一員を目指し、エリア内に潜む9体の“尾獣”を探し出すウォークラリーイベントに参加頂きます。スタート時に渡される「尾獣リスト」を頼りに、尾獣が描かれた9つのパネルの撮影し、受付のスタッフに全ての写真を報告することで任務が完了となります。任務完了の記念には、「ちびっこ“暁”証明書」をプレゼント！1人1人の生き様に、敵ながら人気の高い「暁」の一員になれるチャンスかもしれません！
動きやすくなる秋の季節に、最恐の忍集団の一員となるため、尾獣探しの任務に全力で取り組もう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328178&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328178&id=bodyimage2】
■イベント概要
期間：
9月6日（土）～11月30日（日）
受付時間：
10:00~22:00（最終入場20:00）
参加費：
無料 ※別途、対象のアトラクション入場チケットが必要です。
対象：
対象チケット（ゴールドチケット、ナルトプレミアムチケット、我愛羅プレミアムチケット、VIPジャーニーパス、年間パスポート各種）での小学生以下のご入場者及び、公式ヴィラ「グランシャリオ北斗七星135°」の「”暁”のコクーン」ご宿泊の小学生以下のお客様
内容：
「NARUTO＆BORUTO 忍里」のエリア全体を使って、9体の尾獣を探し出すウォークラリーイベント。参加者はスタート時に渡される「尾獣リスト」を頼りにエリア内を駆け巡り、9体の尾獣パネルの撮影に挑戦いただきます。全ての写真を受付スタッフに報告することで任務達成。達成の証に、「ちびっこ“暁”証明書」をプレゼントいたします。
URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
（C） 岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
