-半年間で約5倍に成長- AI専門情報サイト「ITmedia AI＋」月間300万ページビューを突破
アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、AI専門情報サイト「ITmedia AI＋（アイティメディア・エーアイプラス https://www.itmedia.co.jp/aiplus/）」が、2024年3月のサイト開設以降順調にページビューを伸ばし、2025年7月実績において月間300万ページビューを超えたことを発表します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328037&id=bodyimage1】
※ITmedia AI＋単独のPV推移。ITmedia AI＋以外のAI関連記事を含めた7月PVは415万PVになります。
■ITmedia AI＋の概要とページビュー拡大の背景
「ITmedia AI＋」は、前身であった「ITmedia NEWS」内のコーナー「AI＋」が独立した専門情報サイトとして、2024年3月に開設されました。独自の記事に加え、当社の各運営メディアのAI関連記事を集約し、生成AIを中心としたAIのビジネス活用に焦点を当て、各業界での業務改善や新規事業の応用事例、活用方法、機能比較、セキュリティや政府・規制動向などの情報を掲載し、企業のAI活用をサポートしています。
サイト開設から順調にページビューを伸ばしているのは、市場の大きな変化と、それに対応した「ITmedia AI＋」のメディア戦略が相乗効果を生んだ結果と捉えています。
・市場側の背景
年初から「AIエージェント」が勃興し、単なるチャットやアシスタントを超え、プログラミングなどの業務を丸ごとAIが代替することが現実味を帯び、期待感が大きく高まっています。2025年7月にはOpenAIが「ChatGPT agent」を発表し、国内ではソフトバンクグループの孫正義氏が「人間がプログラミングする時代はもう終わる」と発言するなど、エージェント活用への期待感と同時に、実際に利用できる環境も日々アップデートされ、関心はさらに広がりを見せています。
・メディア側の背景
このような市場の動向を的確に捉え、2024年3月に開設した「ITmedia AI＋」は、生成AIの最新ニュースや活用事例を継続的に発信しています。特に2月に報じた孫正義氏とサム・アルトマン氏の発表会に関する記事は大きな反響を呼び、公式Xアカウント（@itm_aiplus）の新規フォロワー数や投稿のシェア数が飛躍的に増加し、2025年8月19日時点で、約7,800フォロワーまで成長しています。また、うち認証済みフォロワーは875人と10％を超えており、Xを活用しエンゲージメントの高いユーザー層からの関心を得られていることが分かります。
最新ニュース、活用事例、企業インタビュー、マンガ解説など、多様なコンテンツを読者に届け続けたことが、今回のページビュー好調の背景にあります。
■最近の人気記事
・ChatGPTの新機能「ChatGPT agent」登場 AIがさまざまな作業を代行 「deep research」「Operator」の技術を結集
https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2507/18/news053.html
・「生成AIは期待外れ」と言ってしまう日本企業が生まれるワケ 5カ国調査で分かった、効果を実感する企業との違い
https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2507/18/news023.html
・「人間がプログラミングする時代、もう終わる」 孫正義氏の将来像 グループ社員も「最終的にはやらない」
https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2507/16/news099.html
・漫画「15日間、生成AIでやらかし続ける中小企業」
（7月7日～7月28日 連載）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328037&id=bodyimage1】
※ITmedia AI＋単独のPV推移。ITmedia AI＋以外のAI関連記事を含めた7月PVは415万PVになります。
■ITmedia AI＋の概要とページビュー拡大の背景
「ITmedia AI＋」は、前身であった「ITmedia NEWS」内のコーナー「AI＋」が独立した専門情報サイトとして、2024年3月に開設されました。独自の記事に加え、当社の各運営メディアのAI関連記事を集約し、生成AIを中心としたAIのビジネス活用に焦点を当て、各業界での業務改善や新規事業の応用事例、活用方法、機能比較、セキュリティや政府・規制動向などの情報を掲載し、企業のAI活用をサポートしています。
サイト開設から順調にページビューを伸ばしているのは、市場の大きな変化と、それに対応した「ITmedia AI＋」のメディア戦略が相乗効果を生んだ結果と捉えています。
・市場側の背景
年初から「AIエージェント」が勃興し、単なるチャットやアシスタントを超え、プログラミングなどの業務を丸ごとAIが代替することが現実味を帯び、期待感が大きく高まっています。2025年7月にはOpenAIが「ChatGPT agent」を発表し、国内ではソフトバンクグループの孫正義氏が「人間がプログラミングする時代はもう終わる」と発言するなど、エージェント活用への期待感と同時に、実際に利用できる環境も日々アップデートされ、関心はさらに広がりを見せています。
・メディア側の背景
このような市場の動向を的確に捉え、2024年3月に開設した「ITmedia AI＋」は、生成AIの最新ニュースや活用事例を継続的に発信しています。特に2月に報じた孫正義氏とサム・アルトマン氏の発表会に関する記事は大きな反響を呼び、公式Xアカウント（@itm_aiplus）の新規フォロワー数や投稿のシェア数が飛躍的に増加し、2025年8月19日時点で、約7,800フォロワーまで成長しています。また、うち認証済みフォロワーは875人と10％を超えており、Xを活用しエンゲージメントの高いユーザー層からの関心を得られていることが分かります。
最新ニュース、活用事例、企業インタビュー、マンガ解説など、多様なコンテンツを読者に届け続けたことが、今回のページビュー好調の背景にあります。
■最近の人気記事
・ChatGPTの新機能「ChatGPT agent」登場 AIがさまざまな作業を代行 「deep research」「Operator」の技術を結集
https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2507/18/news053.html
・「生成AIは期待外れ」と言ってしまう日本企業が生まれるワケ 5カ国調査で分かった、効果を実感する企業との違い
https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2507/18/news023.html
・「人間がプログラミングする時代、もう終わる」 孫正義氏の将来像 グループ社員も「最終的にはやらない」
https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2507/16/news099.html
・漫画「15日間、生成AIでやらかし続ける中小企業」
（7月7日～7月28日 連載）