喜一工具株式会社・株式会社エヒメマシン共同開催の「ワールドツールショー -2Dメタバース-」にオンラインイベントプラットフォーム「2D META BOOTH」が採用されました。
XRアプリケーションやイベントマーケティングプラットフォームの開発・提供を行う、株式会社アイデアクラウド（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：新部 昌也、以下「アイデアクラウド」）が提供する、オンラインイベントプラットフォーム「2D META BOOTH（ツーディー メタブース）」が、世界の優秀な工具を国内外に流通させる喜一工具株式会社（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役社長：石川 武）と、国内外のプロフェッショナル向け工具専門オンラインショップを運営する株式会社エヒメマシン（本社：愛媛県松山市、代表取締役：山田 和哉）の共同開催によるオンラインイベント「ワールドツールショー -2Dメタバース-」に採用されました。
■ワールドツールショーとは
「触って、試して、購入できる」工具の体験型・即売リアルイベントです。
2022年に静岡でスタートし、札幌、岡山、久留米、宇都宮、金沢の全6都市で開催されました。普段なかなか手に取る機会のない国内外の多種多様な工具を、実際に自分の手で試すことができるこのイベントは、回を重ねるごとに多くの来場者で賑わいます。
初のオンライン開催となる本イベントでは、長年にわたる各海外メーカーとの強固なパートナーシップを活かし、ここでしか知ることができない秘話や工具トリビア、そして毎週更新される限定特価品、毎週変わるキーワードを集めて参加できる輸入工具大抽選会などを充実の内容でお届けします。
■期間
2025年9月1日（月）9：00～9月30日（火）23：59
（アーカイブ期間：10月1日（水）9：00～10月31日（金）23：59）
■来場登録
来場登録はこちら：https://worldtoolsshow.com/events/exh/venue/user/visitor_offer.php
イベントページはこちら：https://worldtoolsshow.com/events/exh/
■META BOOTHとは
「META BOOTH（メタブース）」はメタバース会場からウェビナーまで、様々な形式のオンラインイベントに対応でき、理想の展示会を実現することができるオンラインイベントプラットフォームです。META BOOTHシリーズにはWEB／MOVIE／2D／3D Light／3D Tourの5つのタイプがあり、開催するイベントのご希望や用途に併せて幅広いラインナップの中からお選び頂けます。
■イベントプラットフォーム「META BOOTH」ラインナップ
・WEB BOOTH：ノーコードでシンプルな操作性が特徴、早期開催に最適
・MOVIE BOOTH：会員制オウンドメディアが構築できるプラットフォーム
・2D META BOOTH：アバターを使ってオンライン会場を自由に巡ることが可能
・3D META BOOTH Light：インターネットとデバイスだけで簡単に3D空間でのイベント開催が可能
・3D META BOOTH Tour：手軽にアクセスできる3D空間で、体験型プロモーションが可能
META BOOTH公式サイト
https://metabooth.jp/
■2D META BOOTHとは
2Dのアバターを使って会場を自由に巡り、ビジネス利用からエンタメ系イベントまで幅広く活用できるプラットフォームです。展示ブースの閲覧はもちろん、チャットやビデオ通話など様々なコミュニケーションを行うことが可能で、誰でも直感的に操作ができ、リアルに近いライブ感のある展示会やイベントの開催が可能です。
