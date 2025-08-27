エネルギー産業向けゼロダウンタイム通信を実現―SOC-EとICE SASがHSR/PRP対応モジュールで戦略的提携
2025年8月27日 東京都渋谷区、ポジティブワン株式会社（本社：東京都渋谷区、スペイン・ビルバオに本社を置くSoC-eの日本総代理店）は、SoC-e社とフランスの産業用制御機器メーカーであるICE SAS（Industrielle de Contrôle et d’Équipement）との間で、SoC-e社HSR/PRP冗長化通信を実現するMEZU-A7G8モジュールのマルチイヤー供給契約を締結しました。本提携により、電力分野のクリティカルインフラにおける“停止ゼロ”の産業ネットワーク構築が加速します。
◆ハイライト
・ ICE SASとの提携は、当社がエネルギー分野で求められる“止まらないネットワーク”を実現するという使命をさらに強固にするものです。FPGAベースの冗長通信技術で、産業界のデジタル化と安全性向上に貢献
・ SOC-EのMEZU-A7G8は、信頼性と即応性を兼ね備えた理想的なプラットフォームです。今回の協業で、エネルギー産業の顧客に対し、より堅牢で持続可能なソリューションを提供
◆バッググランド：サブステーション自動化を支えるHSR/PRP
エネルギー業界では、送配電設備や変電所など、運転停止が許されないシステムが多数存在します。High-availability Seamless Redundancy（HSR）およびParallel Redundancy Protocol（PRP）は、リンク障害発生時でも通信を瞬時に切り替え、データロスなく継続させるための国際規格（IEC 62439-3）です。SOC-EのHSR/PRP IPコアは、Artix-7 FPGAを搭載したMEZU-A7G8上に実装され、高耐環境性・高信頼性を要求される現場でも柔軟かつ高性能に動作します。
◆提携のポイント
・ マルチイヤー供給契約：ICE SAS製エネルギー機器にSOC-E製MEZU-A7G8を長期安定供給
・ ゼロダウンタイムを実現：HSR/PRPプロトコルによる瞬時フェイルオーバーで、継続的なデータ伝送を担保
・ FPGAアクセラレーション：低レイテンシかつ決定論的処理で、厳しいリアルタイム要件に対応
・ 即時導入可能なプラットフォーム：フィールド実績豊富なIPコアとモジュールで、短期間での製品化を支援
◆製品概要：MEZU-A7G8モジュール
・ FPGA：Xilinx Artix-7ベース
・ 対応プロトコル：HSR、PRP（IEC 62439-3）
・ 特長：低レイテンシ、決定論的処理、産業環境向け堅牢設計
・ 用途：変電所自動化、エネルギー管理システム、産業用制御ネットワーク
◆なぜSOC-Eなのか：FPGAベースHSR/PRPソリューションのリーダー
SOC-Eは、産業用ネットワーキングにおける決定論的・低遅延通信を専門とし、HSR/PRPをはじめTSN、PTP（IEEE 1588）などのタイムクリティカル技術をFPGAで実装・最適化してきました。ハードウェア効率とプロトコル実装力を両立させたアプローチにより、厳しい要件を持つエネルギー、鉄道、防衛、航空宇宙分野で採用が進んでいます。
【ICE SAS（Industrielle de Contrôle et d’Équipement）とは】
・ 本社：フランス
・ 事業内容：エネルギー、交通、オートメーション分野向け産業用制御システムの開発・製造
【SoC-e（System-On-Chip Engineering, S.L.）とは】
SoC-e（System-On-Chip Engineering, S.L.）は、2010年にバスク大学の研究グループから設立されたスペイン・ビルバオに本社を置く技術企業です。 同社は、高可用性および決定論的ネットワーキング、サブマイクロ秒同期、サイバーセキュリティソリューションを専門とし、特にイーサネットに焦点を当てた製品とサービスを提供しています。
