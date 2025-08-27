トレーディングカードゲーム『バトルスピリッツ』のカードイラストを手掛けるイラストレーターをテーマにした画集シリーズが登場！『バトルスピリッツ イラストレーターズ Vol.1 四季童子』8月28日発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『バトルスピリッツ イラストレーターズ Vol.1 四季童子』を2025年8月28日（木）より全国書店にて発売いたします。
描き下ろしカバー＆カード付き『バトスピ』×四季童子カードイラスト集！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327842&id=bodyimage1】
人気トレーディングカードゲーム『バトルスピリッツ』のカードイラストを手掛けるイラストレーターをテーマにした画集シリーズが登場！
Vol.1となる本誌では『バトスピ』誕生から2025年現在にいたるまで、バラエティ豊かなカードに命を吹き込んだトップイラストレーターの1人「四季童子」氏にフィーチャー。180点を超える担当カードから厳選した美麗カードイラストをたっぷり掲載します。また、イラストメイキングやインタビューも収録し、氏の繊細かつ艶やかなイラストの魅力を余す所なくお届けします。さらに、本書カバーと付属の再録マジックカードには描き下ろしイラストを使用！
『バトルスピリッツ』ユーザーはもちろん、イラストレーターファンにもおすすめの1冊です！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327842&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327842&id=bodyimage3】
特別付録
・プロモーションカード《白晶防壁（リバイバル）》特別イラストバージョン
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327842&id=bodyimage4】
【商品情報】
バトルスピリッツ イラストレーターズ Vol.1 四季童子
●定価：3,520円（税込）
●発売日：8月28日
●ISBN：9784798639338
●判型：A4
【関連リンク】
カードゲーマー編集部公式X https://x.com/cardgamer_hj
ホビージャパンウェブ カードゲーム https://hjweb.jp/article/category/tcg/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
