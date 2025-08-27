人生100年時代。未来の新しいステージに、“私らしい時間、手芸のあるくらし”を提案するイベント『うらわ手芸』を、9月10日（水）から伊勢丹浦和店で初開催いたします。

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

伊勢丹浦和店では、9月10日(水)～15日(月・祝)まで、7階 催物場にて『うらわ手芸 』を初開催いたします。本イベントは、“自分らしい時間”と“素敵な出会い”を提案する場として企画しました。会場には、地元さいたま市をはじめ全国から憧れの作家など、61ブランドが集結。刺繍・編み物・ビーズ・レース・布小物・デコレーション・北欧の手芸ブランドまで、バラエティ豊かなジャンルが揃います。また、三越カルチャーサロンの人気講師によるワークショップも特別に体験できます。世代を超えて楽しめる“ものづくりの魅力”を、ぜひ会場でご体感ください。

『うらわ手芸』

■会期：9月10日(水)～15日(月・祝)［最終日午後5時終了］

■会場：伊勢丹浦和店 7階 催物場

特設サイトURL：https://www.mistore.jp/store/urawa/event_calendar/urawa_shugei.html

“会える・話せる・体感できる”、世界にひとつだけの“オンリーワン”との出会い

作家自身から「作品が生まれた背景や創作の意図、ストーリーや想い」を直接聞けることで、作品への愛着や理解がより深まります。また、表情の異なる“一点もの”との出会いも本イベントならでは。オンリーワンの作品と作家との特別な交流を、ぜひお楽しみください。

地元、さいたま市の人気ブランドたち＜モンパルレ 下島優子＞左上：petit flower brooch キット 2,750円(2個セット)、右上：Muguet broch キット 3,080円、左下：トイプードル キット 各1,430円、右下：ワインブローチ キット 各2,200円(2色セット) ※完成品は、それぞれ完成品価格でご用意あり。

＜モンパルレ 下島優子＞

さいたま市緑区にあるアクセサリーキットを扱う＜モンパルレ＞。繊細なビーズ刺繍やパール、天然石などを使った上品かつ華やかなデザインが特徴です。日々のくらしを豊かにする、癒しの時間をご提案。

＜レ ジュメル ドゥー＞左：＜千たく屋＞布花ヘッドアクセサリー 5,500円、中：＜hanatsukuriya＞キルト＆レースコート 69,080円、右:＜Le_sac＞フランソワーズちゃんの小さなお楽しみセット 22,000円

＜レ ジュメル ドゥー＞

さいたま市岸町にあるアトリエ兼ショップ＜レ ジュメル ドゥー＞。ショップの中で複数の作家を紹介しています。優しい色合いと上品なデザイン、手仕事の温かみとセンスの良さが人気です。海外仕入れのリボンやボタン等の手芸素材やヴィンテージをリメイクした雑貨をご紹介。

全国から集まる多彩な手芸作品たち

＜KeiFerida（ケイフェリーダ）＞La Rubanミニポーチ グリーン 7,700円、ピンク 8,800円

＜KeiFerida(ケイフェリーダ)＞

クチュリエールによる丁寧な縫製と、多彩な素材を縫いとめて仕上げるビーズ刺繍小物のブランド。

完成品のほか、キットにもファンが多い。

＜MAISON VIANNE(メゾン ヴィアンヌ)＞テーブルオーガナイザー 19,800円 ※キットの販売あり＜Trianon Art de vivre(トリアノン アールドヴィーヴル)＞糸巻き裁縫箱プレゼンテーションボックス(セット) 33,000円

＜MAISON VIANNE(メゾン ヴィアンヌ)＞

インポートファブリックで作る美空間をご提案。美と機能性を兼ね備えたボックスほか、完成品、キット、素材アソートパックが人気。

＜Trianon Art de vivre(トリアノン アールドヴィーヴル)＞

フランスの言葉”Art de vivre"暮らしの芸術の世界観を込めた物作り。機能性とときめきを同時に叶えるボックスをはじめ、多彩なアイテムを手掛ける。

＜HOUSE OF STELLA(ハウス オブ ステラ)＞ルナチェーン 7,700円、プティパール 16,500円、パワーチャーム各種 3,850円から ※画像は組み合わせの一例＜アトリエ えまーぶる＞コンパクトティッシュボックス 各3,850円

＜HOUSE OF STELLA(ハウス オブ ステラ)＞

日常にきらめきをそえるアクセサリーブランド。好きなラッキーモチーフのチャームをセレクトできる「お守りアクセサリー」を紹介。

＜アトリエ えまーぶる＞

刺繍生地で仕立てる愛らしくフェミニンなカルトナージュブランド。完成品のほか、キットや素材もご紹介。

＜shinekirari(シャインキラリ)＞すずらん刺繍クラシックブローチ 6,600円

＜shinekirari(シャインキラリ)＞

「今の私を愛おしく、未来の幸せを信じられる」をコンセプトに、フランスアンティークのような繊細な刺繍アクセサリーを制作。

＜ナンタケット東京 堀井理奈＞Ebony Bloom 115,500円＜Nico(ニコ)＞すずらんのブローチ 13,200円

＜ナンタケット東京 堀井理奈＞

長い間受け継がれているナンタケットバスケットだからこそ”今”という時間に全てを込めて編んでいます。秋冬にもお使いいただけるカスタマイズアイテムも好評。

＜Nico(ニコ)＞

「Nico」はニコニコ笑顔に由来。可憐さと美しさに思わず笑みがこぼれ、暮らしを彩るレース編みアクセサリーをお届けしています。

あなたの“作りたい”が広がる。素材＆道具コレクション

素材や道具を見ているだけで、“作りたい”気持ちがどんどん広がる。手芸好きの心をくすぐるコレクションを揃えました。

＜Cohana(コハナ)＞曲げわっぱの道具箱お裁縫セット 31,900円

蓋にクロスステッチを施した、曲げわっぱの道具箱。お裁縫に必要な道具が一式入った、大人の上質な裁縫道具セット。

＜クロバー＞すずらんシザーケース(はさみ付き) 7,260円

＜クロバー＞

雑貨クリエイターAnanõ とのコラボレーションから生まれた『ポルトボヌール』シリーズ。錫物の町、富山県高岡市の職人の手で、1点1点丁寧に作られています。

＜TOHO BEADS(トーホービーズ)＞

昭和26年創業、1万種類を超えるグラスビーズを製造販売する日本クオリティのビーズブランド。

＜TOHO BEADS(トーホービーズ)＞蔵出しビーズ 330円から＜ひつじや＞手染め絹紡ブークレ20ｇ 各1,540円から

＜ひつじや＞

羊毛を染めることから糸を紡ぎ、編み、織ることまで。手つむぎの楽しさを広げる

素材や道具を取り揃えるブランド。

＜糸六＞

京都市下京区・松原通に店を構える明治4年創業の糸屋。豊富な色展開の絹糸や綿糸は、手芸愛好家からも厚い支持を集めています。

＜糸六＞生絹とじ糸(かせ) 396円から＜Tilda Fabrics(ティルダ ファブリック)＞Creating Memories(冬)：生地バンドル16枚入り 15,686円

「春・夏・秋・冬」の４シーズンにカラーテーマがあるコレクション。小柄で色合わせ・柄合わせがしやすいベーシックパターンと、シャンブレーを組み合わせることで、四季折々の手作りを楽しんで頂けるようにデザインされています。

※画像は商品の一例です

「三越カルチャーサロン講師による人気のワークショップ」を伊勢丹浦和店で体験

日本橋三越本店の「三越カルチャーサロン」は、会員数約2,500名の人気カルチャー教室で、現在約200講座を常時開講しています。中でも手芸講座は、レギュラー講座を中心に満席になることが多く予約がなかなか取れない人気ぶりです。今回は、その「サロンレッスンコム」セレクトブランド出品作家をはじめ、人気講師による手芸ワークショップを伊勢丹浦和店で特別開催。日本橋まで足を運ばなくても、話題のレッスンを地元で体験できる、またとない機会です。

「三越カルチャーサロン」詳しく見る :https://mitsukoshi.mistore.jp/bunka/culturesalon/list?itemPerPage=100&order=1&slPsblCntUmuFlg=1&sitePath=bunka&categoryId=03_020000

期間限定出展ブランド

■9月10日(水)限り：＜Fairy Rose(フェアリーローズ)＞

■9月10日(水)・9月11日(木)：＜あおのいえ＞、＜relier(ルリエ)＞、＜jiu(ジウ)＞

■9月10日(水)～9月12日(金)：＜le ciel ルシエル＞

■9月11日(木)限り：＜鳩みう子＞

■9月11日(木)・9月12日(金)：＜casca(カスカ)＞

■9月12日(金)限り：＜cuculi(ククリ)＞

■9月12日(金)・9月13日(土)：＜L-azare(エルアザル)＞、＜luxe+‥(リュクス プリュス)＞

■9月13日(土)限り：＜mae_pochi(マエポチ)＞

■9月13日(土)・9月14日(日)：＜Naoko Kato Chocco(ナオコ カトウ チョッコ)＞、＜nekogao(ネコガオ)＞

■9月13日(土)～9月15日(月・祝)：＜TALPA(タルパ)＞

■9月14日(日)限り：＜BOX R 佐野里江子(ボックス アール)＞、＜La mienne(ラ・ミエンヌ)＞

■9月14日(日) ・9月15日(月・祝)：＜sakura morisawa(サクラモリサワ)＞、＜manico 8(マニコ エイト)＞、＜aprico(アプリコ)＞

■9 月15 日(月・祝)：＜and bonnie(アンドボニー)＞

出展ブランド一覧（6１ブランド）

＜あおのいえ＞＜アトリエ えまーぶる＞＜アプリコ＞＜アルネ＆カルロス＞＜アンドボニー＞＜糸六＞＜ウテ＞＜エルアザル＞＜カスカ＞＜カフェミナージュ＞＜韓国ネスマム＞＜木の実デコール＞＜キミエール 周藤紀美恵＞＜ククリ＞＜クロバー＞＜ケイト＞＜ケイフェリーダ＞＜コハナ＞＜サクラ モリサワ＞＜ジーシーエフ＞＜ジウ＞＜刺繍作家 カナ＞＜シャインキラリ＞＜ショコラボックス 畑牧子＞＜ジョリィーアンドビハコ＞＜ソナレシピ＞＜タルパ＞＜ティルダ ファブリック＞＜デザインレースユキ＞＜トーホービーズ＞＜トリアノン アールドヴィーヴル＞＜ナオコ カトウ チョッコ＞＜ナンタケット東京 堀井理奈＞＜ニコ＞＜日本刺しゅう、始めました。＞＜ねぎしこのこ＞＜ネコガオ＞＜ハウスオブステラ＞＜バタコット＞＜ハッピーフレグランス＞＜鳩みう子＞＜ビジュフルールノンノ＞＜ひつじや＞＜フーレン＞＜フェアリーローズ＞＜フクラ＞＜ふらわ＞＜ベルスモック＞＜ボードゥメール・クウテンベア＞＜ボックス アール 佐野里江子＞＜マエポチ＞＜マサミーニードルワーク＞＜マニコエイト＞＜メゾン ヴィアンヌ＞＜モンパルレ 下島優子＞＜ラ・ミエンヌ＞＜リュクス プリュス＞＜ルシエル＞＜ルリエ＞＜ルルル＞＜レ ジュメル ドゥー＞

※50音順

※出店ブランドは告知なく変更する可能性がございます。

