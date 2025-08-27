【9月5日(金)開幕】『名探偵コナンランド』全国ツアー2025が三井ショッピングパーク ららぽーと磐田で開催！

写真拡大 (全9枚)

株式会社小学館集英社プロダクション

■三井ショッピングパーク ららぽーと磐田会場　開催概要



三井ショッピングパーク ららぽーと磐田会場

会期：2025年9月5日（金）～2025年9月15日（月・祝）


場所：三井ショッピングパーク ららぽーと磐田


　　　展示会場：1F 中央広場


　　　物販会場：1F 東広場


時間：【平日(月～金)・日・祝】　10:00～20:00　


　　　【土】　10:00～21:00


※9月14日(日)の営業時間は10:00～21:00になります。


※最新の営業時間は施設ウェブサイトをご確認ください。


会場HP：https://conan-land.jp/tour_iwata.html


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=oZ60cvPe-bc ]

『名探偵コナンランド』全国ツアー 2025



三井ショッピングパーク ららぽーと磐田会場にコナン達も遊びにくるぞ！



江戸川コナン

服部平次

安室透

赤井秀一

▼撮影会開催スケジュール


9月13日（土） 11:00～、13:00～、15:00～　江戸川コナン


　　　 　　　 12:00～、14:00～、16:00～　服部平次


9月14日（日） 11:00～、13:00～、15:00～　安室透　　　　


　　　　　　 12:00～、14:00～、16:00～　赤井秀一


▼撮影会開催場所


三井ショッピングパーク ららぽーと磐田　1F 中央広場


▽参加方法


撮影会当日の朝10:00から、1F 中央広場で整理券を先着で配布いたします。



＜参加賞＞登場キャラクターのオリジナルステッカー



オリジナルステッカー

※ステッカーは整理券1枚につき1枚です。


※小学生以下のお子様をお連れの方は、お子様の人数分も配布します。


※ステッカーはランダムでお渡しいたします。


■9月5日(金)～新商品発売決定！


9月5日（金）より、『名探偵コナンランド』ミニキャライラストを使用した新商品の発売が決定しました！



ミニトート


マグカップ（全3種）

※単品商品：1会計につき3個まで


※BOX商品：1会計につき3個まで


※ランダム商品：1会計につき10個まで（BOXは別途3個まで購入可能）


※新商品はららぽーとEXPOCITY会場でも9月5日（金）から販売いたします。


　詳しくは会場詳細ページをご確認ください。


　https://conan-land.jp/expocity.html


※商品画像はイメージです。


■名探偵コナンランド ららぽーとEXPOCITY 大好評開催中！



三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY会場

会期：2025年7月14日(月)～2025年10月5日(日)


時間：平　日 10:00～20:00


　　　土日祝 10:00～21:00


　　　※最新の営業時間は施設ウェブサイトをご確認ください。


会場：オレンジサイド3階 特設会場


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5KQxDcGXyxI ]

■名探偵コナンランド 一部商品がオンラインで販売中！


▽オンライン販売サイト


https://mitsui-shopping-park.com/ec/lp/conanland2025


※オンライン販売は2026年2月28日（土）までの期間限定となります。


※受注販売ではございません、各アイテム欠品の可能性がございますので予めご了承ください。


※内容は予告なく変更・中止の可能性がございます。



イベント公式HP：https://conan-land.jp/(https://conan-land.jp/)


イベント公式X：@conan_land



(C)青山剛昌／小学館 (C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996