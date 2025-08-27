【9月5日(金)開幕】『名探偵コナンランド』全国ツアー2025が三井ショッピングパーク ららぽーと磐田で開催！
■三井ショッピングパーク ららぽーと磐田会場 開催概要
三井ショッピングパーク ららぽーと磐田会場
会期：2025年9月5日（金）～2025年9月15日（月・祝）
場所：三井ショッピングパーク ららぽーと磐田
展示会場：1F 中央広場
物販会場：1F 東広場
時間：【平日(月～金)・日・祝】 10:00～20:00
【土】 10:00～21:00
※9月14日(日)の営業時間は10:00～21:00になります。
※最新の営業時間は施設ウェブサイトをご確認ください。
会場HP：https://conan-land.jp/tour_iwata.html
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=oZ60cvPe-bc ]
『名探偵コナンランド』全国ツアー 2025
三井ショッピングパーク ららぽーと磐田会場にコナン達も遊びにくるぞ！
江戸川コナン
服部平次
安室透
赤井秀一
▼撮影会開催スケジュール
9月13日（土） 11:00～、13:00～、15:00～ 江戸川コナン
12:00～、14:00～、16:00～ 服部平次
9月14日（日） 11:00～、13:00～、15:00～ 安室透
12:00～、14:00～、16:00～ 赤井秀一
▼撮影会開催場所
三井ショッピングパーク ららぽーと磐田 1F 中央広場
▽参加方法
撮影会当日の朝10:00から、1F 中央広場で整理券を先着で配布いたします。
＜参加賞＞登場キャラクターのオリジナルステッカー
オリジナルステッカー
※ステッカーは整理券1枚につき1枚です。
※小学生以下のお子様をお連れの方は、お子様の人数分も配布します。
※ステッカーはランダムでお渡しいたします。
■9月5日(金)～新商品発売決定！
9月5日（金）より、『名探偵コナンランド』ミニキャライラストを使用した新商品の発売が決定しました！
ミニトート
マグカップ（全3種）
※単品商品：1会計につき3個まで
※BOX商品：1会計につき3個まで
※ランダム商品：1会計につき10個まで（BOXは別途3個まで購入可能）
※新商品はららぽーとEXPOCITY会場でも9月5日（金）から販売いたします。
詳しくは会場詳細ページをご確認ください。
https://conan-land.jp/expocity.html
※商品画像はイメージです。
■名探偵コナンランド ららぽーとEXPOCITY 大好評開催中！
三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY会場
会期：2025年7月14日(月)～2025年10月5日(日)
時間：平 日 10:00～20:00
土日祝 10:00～21:00
※最新の営業時間は施設ウェブサイトをご確認ください。
会場：オレンジサイド3階 特設会場
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5KQxDcGXyxI ]
■名探偵コナンランド 一部商品がオンラインで販売中！
▽オンライン販売サイト
https://mitsui-shopping-park.com/ec/lp/conanland2025
※オンライン販売は2026年2月28日（土）までの期間限定となります。
※受注販売ではございません、各アイテム欠品の可能性がございますので予めご了承ください。
※内容は予告なく変更・中止の可能性がございます。
イベント公式HP：https://conan-land.jp/(https://conan-land.jp/)
イベント公式X：@conan_land
(C)青山剛昌／小学館 (C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996