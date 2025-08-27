こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大同生命】滋賀県との包括的連携協定の締結～中小企業振興、スポーツ・文化振興、健康増進に貢献～
Ｔ＆Ｄ保険グループの大同生命保険株式会社（社長：北原 睦朗、以下「当社」）は、滋賀県と中小企業振興、スポーツ・文化の振興、健康増進等の様々な分野における包括的連携協定を２０２５年８月２８日に締結いたします。
当社は１９７０年代から約半世紀にわたり、企業や税理士等の各種団体などを通じ、中小企業のお客さまを取り巻く様々なリスクに対して、生命保険による保障の提供に加え、多角的な経営支援サービスを提供してまいりました。
また、「想う心とつながる力で 中小企業とともに未来を創る」をミッションに掲げ、中小企業のお客さまの持続的な成長・発展に向けたご支援に取組んでおります。それらの実現に向けては、各都道府県の地域経済の活性化に貢献することも重要な取組みの一つであり、今秋、滋賀県で開催される「わたSHIGA輝く障スポ（第24回全国障害者スポーツ大会）への特別協賛」をきっかけに、滋賀県との包括的連携協定を締結することとなりました。
今後は、滋賀県と協力し、企業の人材確保・人材育成支援や働き方改革への対応等による中小企業振興支援に加え、障がい者スポーツを含めた滋賀県の誇るスポーツや文化の振興支援、「健康経営®※」の普及支援等、より広範囲な連携分野での支援に取組んでまいります。
なお、滋賀県との包括連携協定に締結にあわせ、以下のとおり締結式を開催します。
◎包括的連携協定締結式（概要）
日 時：２０２５年８月２８日（木）１４：００
会 場：びわ湖大津プリンスホテル（ホテル宴会場 ３階 箱館）
住 所：滋賀県大津市におの浜４－７－７
出席者：滋賀県副知事 岸本 織江 氏
大同生命保険株式会社 代表取締役社長 北原 睦朗 他
内 容：協定書署名、写真撮影、挨拶 他
詳細は、大同生命ホームページでご確認いただきます。
https://www.daido-life.co.jp/company/news/2025/pdf/250827_news.pdf
本件に関するお問合わせ先
大同生命保険株式会社 広報課 kouhou@daido-life.co.jp
