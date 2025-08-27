こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京都銀行へ「スマホＡＴＭ」サービスの提供を開始
～カードレスでＡＴＭ入出金が利用可能に～
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社京都銀行（本店：京都府京都市、取締役頭取：安井 幹也）へ、「スマホＡＴＭ」サービス*1を2025年9月1日（月）より提供開始いたします。
「スマホＡＴＭ」サービスとは、キャッシュカードを使わずに、スマートフォンだけでかんたんに現金の入出金ができるサービスです。
「京銀アプリ*2」は、来店不要で口座開設や、京都銀行口座の残高・入出金明細の照会、お振込み・お振替などのお手続きができる、個人のお客さま向けのアプリです。
本サービスの導入により、「京銀アプリ」へ新たに「スマホＡＴＭ」の機能が追加され、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭでアプリを用いた現金の入出金取引が可能になります。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
*1：「スマホＡＴＭ」サービスご利用方法の詳細は、以下Webサイトをご覧ください。
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/spAtm/spAtm_howto.html
*2：京都銀行が提供する「京銀アプリ」の機能詳細は、以下Webサイトをご覧ください。
https://www.kyotobank.co.jp/kojin/kyoginapp/
以上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D