ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、ＹｏｕＴｕｂｅ「ゆるふわちゃんねる」で配信される藤原紀香さんがＭＣの番組「紀香とゆる飲み～日本の「おいしい」お届けします～」に協賛し、ＪＡタウンの食材を使用した番組を配信しています。

８月２４日（日）１８時に配信された動画は、舞台サザエさんでも夫婦役を務めた俳優の葛山信吾さんをゲストに迎え、初共演から２２年というお二人の長い俳優生活を振り返り、それぞれの作品への想いを語り合います。

飲食店舗「鹿児島華蓮 銀座」で、「鹿児島黒牛」「鹿児島黒豚」「黒さつま鶏」「旬の野菜」などの食材を使用した料理と日本酒をいただきながら楽しい会話が展開されます。

紀香とゆる飲み

配信タイトル：【葛山信吾×藤原紀香】初共演から２２年！！サザエさんなど夫婦役多数の二人が初のゆる飲み！

ＵＲＬ：https://youtu.be/euKbqDLUlDo

■ＪＡタウン「ＪＡ鹿児島県経済連 鹿児島の味「ふるさと便」」はこちら！

https://www.ja-town.com/shop/c/cD9/

■番組概要

タイトル：紀香とゆる飲み～日本の「おいしい」お届けします～

公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル ゆるふわちゃんねる

https://youtube.com/@yurufuwa_time

内 容：藤原紀香さんと豪華ゲストが「ＪＡタウン」のお酒や食材を味わいながら展開するトーク番組 配 信 日：日曜日 １８時 ※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

