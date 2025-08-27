『美容体重計算』をmednoa（メドノア）無料ヘルスケアツールで公開
Hospitality Marketing Limitedは、“見た目と健康のバランスが良い体重”として美容に関心の高い方に注目される「美容体重」を簡単に計算できる無料ツール『美容体重計算 - 男女平均体重比較（ https://mednoa.com/tools/biyou-taizyuu-keisan ）』を日常の健康管理に役立つ無料ツール集『mednoa（メドノア）無料ヘルスケアツール（ https://mednoa.com/tools ）』にて、2025年8月27日に公開いたしました。
美容体重とは、2000年代以降のダイエット誌やトレーナー監修本で“見た目と健康のバランスが良い体重”として定着した指標で、身長（m）×身長（m）×20（BMI＝20相当）で計算できます。
本ツール『美容体重計算』では、性別を選択し、身長（cm）と体重（kg）を入力するだけで、美容体重を計算し、適正体重（標準体重）、同性の推定平均体重を横棒グラフで一目でチェックできる美容体重計算サイトです。
さらに、美容体重、適正体重、推定平均体重の各指標と入力した体重との差を"± kg"で色分け表示もされますので、どの指標に対してどれくらい差があるのかを簡単に確認でき、体重コントロールの目安になります。
なお、本ツールにおけるデータ参照元の利用妥当性やツールページ内の文章について、医学的記述や表現に不自然な点がないか、医学誌の編集経験がある看護師が確認済みです。
日々の健康管理やダイエットの目標設定などにご活用いただけましたら幸いです。
今後も、皆さまの健康管理に役立つツールを無料で公開していく予定ですので、どうぞご期待ください。
【その他、公開中のツール例】
・BMI計算 - 男女平均体重比較：https://mednoa.com/tools/bmi-keisan
・基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール：https://mednoa.com/tools/kisotaisya-keisan
・体脂肪率 計算ツール【平均とも比較】：https://mednoa.com/tools/taisibouritu-keisan
【お問い合わせ先】
Hospitality Marketing Limited
mednoa（メドノア）無料ヘルスケアツール 担当
URL：https://hospitality-marketing.net/
Mail：information@hospitality-marketing.net
