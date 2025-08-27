親の介護は「明日」かもしれない。

株式会社SA

親の介護は、ある日突然訪れます。

介護休業は、対象家族ごとに最大93日取得することができます。申請は開始希望日の2週間前までに、必要な証明書類とともに行います。休業中は雇用保険から賃金日額の67％が支給されますが、手続きに不備があると支給されない場合があります。企業には、対象者や介護理由の確認、制度説明の義務があり、条件によっては対象外とする設定も可能です。

一般社団法人クレア人財育英協会（東京都千代田区／代表理事 酒井康博、SAグループ）は 2025年9月10日（水）無料セミナーを開催します。講師は、累計400回以上の労務・ハラスメント研修登壇実績を持つ特定社会保険労務士・小野 純氏。

【開催概要】

日時：2025年9月10日（水）12:00～13:00

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

場所：本社（千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

講師：小野純（特定社会保険労務士／雇用クリーンプランナー）

【こんな疑問に答えます】

・「計画的付与」とは何か、なぜ法律で認められているのか

・対象となる日数と適用条件

・導入のための労使協定のポイント

・計画的付与のメリットと注意点

・誤解なく制度を浸透させる周知方法

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。パワハラ防止法施行以前より、企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

雇用クリーンプランナーとは

ハラスメントの「予防」と「相談対応」に特化した、実務直結型のオンライン資格。20時間で現場対応力を体系的に学べ、社内研修にも即活用可能。現在、全国で650名超が取得し、企業・自治体・学校現場などで活躍中。

▶ 資格詳細：https://caa.or.jp/

【メディア関係者の皆さまへ】

小野講師への取材・インタビュー対応、制度解説やハラスメントに関する専門コメントのご提供も可能です。ご希望の媒体・特集企画に応じて柔軟に対応いたします。

