祝・第10号『SUNNY GIRL』の表紙は、田中美久！　26ページの大ボリュームで魅せる特別な時間。バックカバーは森脇 梨々夏！ 個性豊かなグラビアアイドルたちが紡ぐ至福のグラビアマガジン！

株式会社日之出出版

株式会社日之出出版（東京都中央区）は、『SUNNY GIRL（サニーガール）』の記念すべき、第10号を、8月28日（木）より全国書店、ネット書店で発売します！

2023年7月に第1号を発刊以来、毎号好評いただいているグラビア誌『SUNNY GIRL』。本誌はデートをテーマに、女性タレントたちの自然な表情を見せるグラビア誌です。

【SUNNY GIRL vol.10】表紙：田中美久

今号の表紙を飾るのは、我らがグラビア界のエース、田中美久さん！ ファンも見たことのない、新たな一面を大胆に解禁します。 巻頭グラビアの舞台は、渋谷桜丘にひっそり佇む隠れ家的フレンチレストラン「C'est ouf (セウフ)」。 カウンターで立ち飲みをしながら、ワイングラスを片手に微笑む彼女の姿は、まさに"大人の女性"。 いつもの無邪気な笑顔と、ふと見せる大人びた表情が交差する、ドキドキが止まらない特別な時間が詰まっています！

【見どころはこれだけじゃない！】彼女たちと、最高の夏の思い出、作ろうよ。

バックカバーには、森脇梨々夏が登場！

ゴルフ好きの彼女と、打ちっぱなしの貸し切りゴルフ場でプライベートレッスンデート！ ティーショットをバッチリ決める爽快な姿は、まさに"サマードリーム"！

【SUNNY GIRL vol.10】バックカバー：森脇梨々夏

和田海佑（NMB48）

彼女と過ごす、最高のスタジアムデート！ 花火が彩る夜空の下、隣で笑う彼女の姿に胸キュン必至！

※デジタル版には収録されておりません。

新居歩美（ドラマチックレコード）

レコードが置かれた部屋で、音楽に身を任せる等身大の彼女。自然体の笑顔から大人びた表情まで、一瞬も見逃せない！

早川真由（Chuu(ハート)Cute）

13匹のチワワと暮らす彼女の理想のデートに密着！ 動物を愛する優しい笑顔に癒されること間違いなし！

【SUNNY GIRL vol.10】中面より

まだまだ夏は終わらない！ この夏、最高の一冊「SUNNY GIRL vol.10」をどうぞお見逃しなく！

【書誌情報】

■発売日：2025年8月28日（木）※一部、発売日が異なる地域がございます

■誌名：SUNNY GIRL vol.10（HINODE MOOK 776）

■カバー：田中美久／バックカバー：森脇梨々夏

■定価：1650円（税込み）

■判型：A4判

■頁数：116ページ

■発行：株式会社日之出出版

■発売：株式会社マガジンハウス

■流通：全国書店・ネット書店ほか

■SUNNY GIRL 公式インスタグラム、X：＠sunnygirlmag

【本件に関するお問合せ先】

株式会社日之出出版 別冊編集室 TEL：03-5543-2221（代表）

※販売に関するお問い合わせにつきましては、

株式会社マガジンハウス 受注センター TEL：049-275-1811 までお願いします。