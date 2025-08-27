食料品専門店「北野エース ながの東急店」 9月5日（金）リニューアルオープン
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、関西本部：兵庫県尼崎市、 代表取締役 社長執行役員：油山 哲也）は、「北野エース ながの東急店」を2025年9月5日（金）にリニューアルオープンいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328089&id=bodyimage1】
・食料品専門店「北野エース ながの東急店」概要
北野エースは、全国の百貨店を中心に100店舗以上を展開する食料品専門店です。地元の商品をはじめ、日常のお買い物からギフト商品、さらには輸入食材まで、圧倒的な品揃えで「発見する楽しさ」や「選ぶよろこび」をお届けします。ながの東急店では、地域のライフスタイルと向き合い、魅力ある暮らしのお手伝いができるよう、よりよい品ぞろえと接客で皆様のご来店をお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328089&id=bodyimage2】
■取り扱い商品
豆腐や納豆、牛乳、ヨーグルト、加工肉などの冷蔵商品、醤油や味噌などの基礎調味料・和調味料をはじめ、ドレッシングやレトルトカレー、ご飯のおともなど、幅広い商品ラインアップで約4,100種類の食料品を取り扱い。種類の豊富さだけでなく、北野エースが自信をもってご紹介する全国各地のこだわりの品をお客様に届けるため、バイヤー厳選の品々をご用意いたします。また、ドレッシングやめしとも（ご飯のおとも）などカテゴリごとのラインアップも強化し、人気企画「北野エーススタッフが選ぶ ○○大賞」 （1）コーナーも常設いたします。
・カレーなる本棚（R）
北野エースの代名詞「カレーなる本棚（R）」では、約130種類のレトルトカレーが書店の本棚のように展開されます。全国各地の名店の味や、おうちでプチ贅沢気分が味わえるリッチなカレー、世界各国本場の味を再現したカレーなど、厳選されたレトルトカレーがズラリと並びます。中には、2,000円を超えるカレーも。ご自宅用にはもちろん、贈り物としてもおすすめです。
・キタノセレクション
北野エースが国内外のメーカーとのタイアップによって開発・製造・販売をしているプライベートブランド「キタノセレクション」も多数取り扱います。食材にこだわったドレッシングやジャム、菓子、ご飯のおともまで多種多様な品揃えです。
（1）全国の北野エーススタッフの投票によりその年のおすすめ商品がカテゴリごとに選出される企画。5月「ドレッシング大賞」、8月「カレー大賞」、10月「めしとも大賞」にその年のランキングが発表されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328089&id=bodyimage3】
・クリスピー・クリーム・ドーナツ取り扱い
北野エース ながの東急店では、クリスピー・クリーム・ドーナツの商品も取り扱います。9月5日（金）・6日（土）・8日（月）には、リニューアルオープン記念の限定商品も登場。その後は毎週月曜日、水曜日、木曜日、土曜日に入荷の予定です。最新の取り扱い状況は店舗までお問い合わせください。
・リニューアルオープン記念企画
リニューアルオープン記念の企画も実施いたします。9月5日（金）は、「びっくりドンキー 乳・小麦・卵を使わないハンバーグ」や「信州産キャベツのロールキャベツ」、「味の兵四郎あごだし」の試食販売会を開催。アマノフーズのフリーズドライお味噌汁39点セット（税込3,240円）や、レトルトカレーハッピーバッグ5点セット（税込1,620円）など、お得なセット商品もご用意しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328089&id=bodyimage1】
・食料品専門店「北野エース ながの東急店」概要
北野エースは、全国の百貨店を中心に100店舗以上を展開する食料品専門店です。地元の商品をはじめ、日常のお買い物からギフト商品、さらには輸入食材まで、圧倒的な品揃えで「発見する楽しさ」や「選ぶよろこび」をお届けします。ながの東急店では、地域のライフスタイルと向き合い、魅力ある暮らしのお手伝いができるよう、よりよい品ぞろえと接客で皆様のご来店をお待ちしております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328089&id=bodyimage2】
■取り扱い商品
豆腐や納豆、牛乳、ヨーグルト、加工肉などの冷蔵商品、醤油や味噌などの基礎調味料・和調味料をはじめ、ドレッシングやレトルトカレー、ご飯のおともなど、幅広い商品ラインアップで約4,100種類の食料品を取り扱い。種類の豊富さだけでなく、北野エースが自信をもってご紹介する全国各地のこだわりの品をお客様に届けるため、バイヤー厳選の品々をご用意いたします。また、ドレッシングやめしとも（ご飯のおとも）などカテゴリごとのラインアップも強化し、人気企画「北野エーススタッフが選ぶ ○○大賞」 （1）コーナーも常設いたします。
・カレーなる本棚（R）
北野エースの代名詞「カレーなる本棚（R）」では、約130種類のレトルトカレーが書店の本棚のように展開されます。全国各地の名店の味や、おうちでプチ贅沢気分が味わえるリッチなカレー、世界各国本場の味を再現したカレーなど、厳選されたレトルトカレーがズラリと並びます。中には、2,000円を超えるカレーも。ご自宅用にはもちろん、贈り物としてもおすすめです。
・キタノセレクション
北野エースが国内外のメーカーとのタイアップによって開発・製造・販売をしているプライベートブランド「キタノセレクション」も多数取り扱います。食材にこだわったドレッシングやジャム、菓子、ご飯のおともまで多種多様な品揃えです。
（1）全国の北野エーススタッフの投票によりその年のおすすめ商品がカテゴリごとに選出される企画。5月「ドレッシング大賞」、8月「カレー大賞」、10月「めしとも大賞」にその年のランキングが発表されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328089&id=bodyimage3】
・クリスピー・クリーム・ドーナツ取り扱い
北野エース ながの東急店では、クリスピー・クリーム・ドーナツの商品も取り扱います。9月5日（金）・6日（土）・8日（月）には、リニューアルオープン記念の限定商品も登場。その後は毎週月曜日、水曜日、木曜日、土曜日に入荷の予定です。最新の取り扱い状況は店舗までお問い合わせください。
・リニューアルオープン記念企画
リニューアルオープン記念の企画も実施いたします。9月5日（金）は、「びっくりドンキー 乳・小麦・卵を使わないハンバーグ」や「信州産キャベツのロールキャベツ」、「味の兵四郎あごだし」の試食販売会を開催。アマノフーズのフリーズドライお味噌汁39点セット（税込3,240円）や、レトルトカレーハッピーバッグ5点セット（税込1,620円）など、お得なセット商品もご用意しております。