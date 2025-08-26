お米を科学する。築野食品工業食品開発展2025出展決定！現代ニーズに応える米ぬか由来の機能性素材を展示

築野食品工業株式会社

「米ぬかを科学する。」築野食品工業株式会社（本社：和歌山県伊都郡 代表取締役社長 築野富美 https://www.tsuno.co.jp/ ）は、2025年10月15日(水)～17日(金)に東京ビッグサイトで開催される「食品開発展2025」（Hi Japan・ヘルスイングリディエンツジャパン）に出展いたします。同展示会は食品の4大テーマである健康、美味しさ、安全衛生、フードロングライフに関わる専門展示会です。今回は、イノシトールや米胚芽油GX-Nなど米ぬか由来の7素材を展示。女性の健康やストレス対策など、現代ニーズに応える食品開発の最前線を、試食とともに体感いただけます。各日、演題発表を予定しておりますのでぜひお越しください。

◆ 開催概要

開催日 ：10月15日(水)～10月17日(金) 10：00～17：00

場所 ：東京ビッグサイト 西１、2、4ホール&アトリウム 小間番号「2-224 Hi」

出展品目：イノシトール、γオリザノール、ライステロールエステル、GX-N、ライスマグネシウム、フィチン 酸、RICEO、フェルラ酸、こめ油

試食 ： 各素材を用いた試食品をご用意しております。（チョコ菓子、琥珀糖、ラムネ）

◆ 演題発表

１. 10月15日（水）11:00～11:20 PJ会場

【フェムケア】新しい私、始まる ！～米ぬか素材IN/ORZのご紹介～

米ぬかに含まれるイノシトールやオリザノールには女性の不調を改善する効果が見出されています。発表では排卵障害や更年期症状、月経随伴症状に対する効果に加えて美白効果などの幅広い機能をご紹介いたします。

２. 10月16日（木）13:30～13:50 PC会場

【ちょい足し】おいしさ加える ！～米ぬか素材RSE/GX-Nのご紹介～

築野独自の素材ライステロールエステルには塩味や甘味の増強、こめ胚芽油GX-Ｎにはカカオ感増強やコク出し効果など様々な食味改善効果が見出されています。発表では、植物原料だけでは表現しにくい満足感が得られた使用例を様々なプラントベースレシピでご紹介いたします。

３. 10月17日（金）11:00～11:20 PJ会場

【ムードフード】ストレス社会の味方 ！～植物由来ライスマグネシウムのご紹介～

希少な植物由来原料であるライスマグネシウムには睡眠改善、メンタルケア、筋肉疲労軽減の効果が期待されます。発表では、マグネシウムが持つ多岐にわたる効果や、ライスマグネシウムとしての機能性をご紹介いたします。

◆ 米ぬか由来ファインケミカル素材

GX-NライステロールエステルγオリザノールRICEO-EXフィチン酸ライスマグネシウムイノシトールフェルラ酸

◆ 米ぬかを科学する。

築野食品工業は長年、こめ油の原料である米ぬかの成分に着目し、研究を進めてまいりました。精米時に発生する副産物である米ぬかの成分を抽出することで、こめ油だけでなく食品、化学、医療、化粧品等の幅広い分野への高度有効利用をし、米ぬかの100%活用をしています。今後も国内の米ぬかを活用することで地球・生産者・消費者の良い循環の実現を目指していきたいと考えています。

・築野グループの事業について

https://shop.tsuno.co.jp/Page/tsuno.aspx

・SDGs推進に関しての取り組み

https://www.tsuno.co.jp/aboutus/sdgs/

【築野食品工業株式会社の事業概要】

わたしたちは、古来健康と美のシンボルとして親しまれてきた“米ぬか”の高度有効利用を推し進め、「こめ油製造事業」「ファインケミカル事業」「オレオケミカル事業」の3つの事業を展開しています。

設 立： 昭和22年2月1日

代表者：代表取締役社長 築野富美

U R L ：https://www.tsuno.co.jp/

オンラインショップ ：https://shop.tsuno.co.jp/

公式SNS：インスタグラム（@tsunogroup）