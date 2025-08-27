Tony Hawkの歴史的な「900」スケートボードがJulien′s Auctionsの主要スケートボード・セールの目玉に





カリフォルニア州ビバリーヒルズ, 2025年8月27日 /PRNewswire/ -- Julien's Auctionsは、伝説のスケートボーダー、Tony Hawk氏と提携し、「TONY HAWK: 900コレクション（TONY HAWK: THE 900 COLLECTION）」を本日2025年8月26日に開始しました。これは、Hawkのキャリアにおけるオリジナルの品々が初めて一般公開される記念すべき瞬間となります。

Tony Hawk氏自身が企画したこのオークションでは、コレクターにとって深い個人的な意味と魅力を持つアイテムが厳選された99点が出品されます。Hawk氏は「自分のアイテムの販売にあらゆる面で個人的に関わったのは初めてです」と述べ、このイベントのユニークさを強調しました。収益は、恵まれない地域の若者のためのスケートパーク開発を支援するHawk氏の非営利団体The Skatepark Projectに寄付されます。

目玉となるのは、1999年のX Gamesで使用された「900」Falcon 2スケートボードのオリジナルです。これは、Hawk氏がこのスポーツで初めて成功した900のエアリアルを成功させた際に乗っていたBirdhouseデッキです。Fury製トラックと無刻印のウィールを備えたこの究極の1 of 1アーティファクトは、スケート・カルチャーの記念品として新たな基準を打ち立てると期待され、推定価格は50万ドルから70万ドルに上ります。このボードは、 Muhammad Aliの最初のヘビー級グローブやMichael Jordanの「Flu Game」スニーカーなどと同列に語られる、スポーツ界の象徴的なコレクションとされ、エクストリーム・スポーツが大衆文化の中で大きな転換点を迎えたことを象徴しています。

コレクターは、Tony氏のヘルメット、ニー・パッド、Adioスニーカーなど、歴史的な1999 X Gamesのサイン入り着用ギアの入札にも参加できます。その他の目玉としては、Tony氏が初めて使用した1982年のプロモデル・スケートボード（Powell-Peralta）、ソルトレイクシティの開会式で着用された2002年オリンピック聖火リレーの衣装、「Simpsons」の2003年のエピソード出演後に贈られた特製コート、そして彼の伝説的なキャリアを記録したメダルや賞のコレクションなどがあります。

Julien's Auctionsは、Diana妃やMichael Jacksonといった著名人の過去のオークションで培った実績のある専門知識を活かし、このイベントが最大限の注目を集めるように万全の体制を整えています。ライブ・オークションは、2025年9月23日午前10時（太平洋時間）にハリウッドのロウズ・ホテルで開催され、オンラインでも開催されます。

この画期的なイベントに参加し、スポーツの歴史の一部を所有するには、[オークションへのリンク]で今すぐ登録して入札してください

ビデオ - https://www.youtube.com/watch?v=xdnlGTgP5Os

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg?p=medium600

