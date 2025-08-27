Sendbird、音声AIエージェントとオムニプレゼント・オーケストレーションの新たな基準を確立

比類のないスピード、精度、オムニチャンネル統合を備えたシームレスな音声自動化

ソウル（韓国）、2025年8月27日 /PRNewswire/ -- 世界最大級のブランドから信頼されているAIコミュニケーション・プラットフォームであるSendbird Inc.は本日、次世代の音声自動化ソリューションSendbird Voice AIの提供開始を発表しました。この新ソリューションは、複雑で変化の多い実際の会話も迅速かつ正確に対応できるよう設計されています。



Sendbird Voice AI in action with dashboard menu view



カスタマー・サービスでは、最初の1秒以内の口調と応答時間によって、やり取り全体が決まります。しかし、Forresterの「AI エージェントの現状2024（The State of AI Agents, 2024）」レポートによると、ほとんどの会話型AIソリューションは、特に複数のチャンネルにまたがってオーケストレーションを行う場合、高速で自然かつ一貫性のあるサポートを提供するのに依然として苦労しています。Sendbird Voice AIはこれらの課題に対処するように設計されており、ブランドが音声、SMS、電子メール、ウェブ、アプリ内チャット全体で統一された人間のようなエクスペリエンスを提供できるようにします。

「音声は、特にデジタル・ツールに慣れていない顧客にとって、最も直感的でアクセスしやすいチャンネルです」と、SendbirdのCEO、John S. Kim氏は述べています。「Voice AIは、スピード、精度、オムニチャンネルの統合を1つの強力なソリューションにまとめ、顧客体験を刷新します。」

Sendbird Voice AIは、着信通話のリアルタイム分析と文字起こしを提供し、29の言語での音声合成と認識をサポートし、ブランドが顧客ベースのニーズを反映してアクセント、トーン、言語をカスタマイズできるように支援します。このソリューションは、開発者環境で厳格なテストも受けており、AIの意思決定の透明性を確保し、導入における信頼と説明責任を促進します。重要なのは、人間によるサポートが必要なときにいつでもライブ・エージェントへのシームレスな引き継ぎを保証し、顧客とのやり取りの継続性と信頼性を維持することです。

従来の音声認識ツールとは異なり、Sendbird Voice AIはユーザの意図と感情的なニュアンスを捉え、状況に応じた共感的な応答を可能にします。すべての展開はSendbird Trust OSを使用した実際のシナリオに対して検証され、ライブ環境におけるエンタープライズ・グレードの信頼性、適応性、一貫した解決を保証します。

Sendbirdについて

Sendbirdは、自律的なサポートと販売の会話を開始し、複雑な問い合わせに人間が対応できるようにし、プロアクティブなビジネス・メッセージで顧客と再び関わり合うことで、顧客エクスペリエンスを向上させるために世界中の企業が使用する、主要なオムニチャンネルAIエージェント・プラットフォームです。

Sendbirdは、オムニチャンネルAIと実績のある受賞歴のあるコミュニケーションAPIを組み合わせることで、企業がAIエージェントを構築し、大規模に顧客との有意義な関係を構築できるようにします。Sendbirdは、楽天、DoorDash、Match Group、Noom、Yahoo Sportsなど4,000を超えるグローバル・ブランドから信頼されており、毎月70億件を超える会話を処理し、エンタープライズ・レベルの要求を満たす優れた信頼性、セキュリティ、コンプライアンスを提供しています。

カリフォルニア州に本社を置くSendbirdは、ICONIQ、SoftBank、Tiger Global、Y Combinatorなどの大手投資家の支援を受けています。

