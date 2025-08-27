¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½é¤È¤Ê¤ëÏ¢Æü¤Î´ØÅì³«ºÅ¡¢¥¹¥Æー¥¸Ê¨¤«¤»¤ë¡¡ÌÀÆü¹áÌî¤¬¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²ー¥È¾ÅÆîÂç²ñ¤Ë¶¨»¿
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥É¥¸¥à¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¿Íµ¤ÅÐÎµÌç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²ー¥È¾ÅÆîÂç²ñ¡×¡Ê8/17¡¦³ý¥öºê»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û¡Ë¤Ë¶¨»¿¤·¡¢Áª¼ê234¿Í¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡Ö¤ï¤é¤ÓÌß¡Ê¹õÅüÌªÉÕ¡Ë¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²ー¥È·²ÇÏÂç²ñ¡×¤ËÂ³¤¯Âç²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Ç2Æü´ÖÂ³¤±¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë»î¤ß¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£2Âç²ñ¤ò¡Ö¤Ï¤·¤´¡×¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤ª¤ê¡¢³ÆÁª¼ê¤¬¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑÀï¼ÔÌó740Ì¾¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸ー¥¯¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤Ï³Æ³¬µé¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ÎÁª¼ê¤¬¶¥µ»¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¡ÖÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡×¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò·Ç¤²¤ëËÜÂç²ñ¤Î¿Íµ¤¤¬»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥ÀーÀîÃæ·ò²ð¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¥Ýー¥º¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¡¢¥È¥Ã¥×¥È¥ìー¥Êー¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²ー¥È¤Ï2017Ç¯¤Ë¹¾¥ÎÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Óー¥Á¡×¤òÊìÂÎ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÇ¯´Ö36Âç²ñ¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯10·î¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹Ï¢ÌÁ¡ÊJBBF¡Ë¤Î¥ëー¥ë¤Ë±è¤Ã¤¿¼ïÌÜ¤ä·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë±¿±ÄÊýË¡¤ò¸«Ä¾¤·¡¢³ÆÃÏ¤Î¥´ー¥ë¥É¥¸¥à¤ò±¿±ÄµòÅÀ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ´¹ñÅ¸³«¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¥´ー¥ë¥É¥¸¥à¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ËËÜÅö¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò¡×¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Âç²ñ¤Î¶¨»¿¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¿´¼Ô¤â¾åµé¼Ô¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ë¤è¤ê·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëÂç²ñ¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÍýÇ°¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î·Ç¤²¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡¢¤Ç¤âËèÆü¤ò¡Ö´î¤Ó¡×¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¿©¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï2023Ç¯¤ËÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òºöÄê¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö³Æ¼ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±þ±ç¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¡×¤ò½ÅÍ×»Üºö¤Î°ì¤Ä¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±þ±ç¤·¡¢³§ÍÍ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
Âç²ñÌ¾¡¡¡¡¡§¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²ー¥È¾ÅÆîÂç²ñ
¼ç¡¡ºÅ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒTHINK¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡Ê¥´ー¥ë¥É¥¸¥à¡Ë
³«ºÅÆü¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅÃÏ¡¡¡¡¡§³ý¥öºê»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û¡Ê¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»Ô³ý¥öºê1-11-1¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://musclegate.jp/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖÌÀÆü¹áÌî¡×¡ä
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤òËèÆü¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò¡ÖËèÆü¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å°Äì¤·¤Æ¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë²Á³Ê¤ÇÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÁÏ¶È50Ç¯¤Î¡È¤â¤Á¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊASUKA Foods Co., LTD. ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¢©581-0092 ÂçºåÉÜÈ¬Èø»ÔÏ·¸¶7-85-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º¡²¼ÎµÌð
