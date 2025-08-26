世界最高峰の空のモータースポーツ「AIR RACE X」2025シリーズ最終戦、YouTube配信決定！決勝トーナメントは大阪うめきたでAR観戦イベントも開催

AIR RACE X(c) AIR RACE X

2025年9月、空のモータースポーツ「AIR RACE X（エアレース・エックス」 2025シーズンはいよいよ最終戦を迎えます。シリーズ王者の座をかけた決勝トーナメントの模様を、公式YouTubeチャンネルにて配信いたします。

今シーズン、開幕戦では昨シーズンから頭角を現し始めたパトリック・デビッドソン選手（南アフリカ）が勝利を収め、第2戦では昨年のシリーズチャンピオン、室屋義秀選手（日本）が逆転優勝。ルーキーのアーロン・デリュー選手も予選1位を獲得するなど、3選手による接戦が続いてきました。

迎える最終戦は、関西初開催となる大阪・うめきたを舞台に、ARを活用した“都市の空のレース”として展開されます。本物のフライトデータをもとにした“空飛ぶレース機”が、現実の都市空間を最高時速400kmで駆け抜ける姿を、AR観戦で体験いただけます。

シリーズチャンピオンの座をかけた最後の闘いの行方を見守る、息をのむような緊張感と熱気。 誰が頂点に立つのか--その瞬間を、ぜひご自身の目で見届けてください。

【配信情報】

AIR RACE X 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@AirRaceX



予選配信：9月4日（木）日本時間21時～

決勝配信：9月6日（土）日本時間14時～

関西初！AR観戦イベントも同日開催

さらに、決勝トーナメント当日の9月6日（土）には、関西で初となるAR観戦イベント「エアレース X 2025 積水ハウス大阪うめきたデジタルレース in グラングリーン大阪 & グランフロント大阪」を開催。現地では、スマートフォンやタブレットを使って、現実の都市空間に出現する“空飛ぶレース機”のレースをARで体感いただけます。

【AR観戦イベント情報】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=m_72NHXHhZg ]

AIR RACE X 2025 積水ハウス 大阪うめきたデジタルレース 特設サイト

https://www.airracex.com/osaka2025

観戦イベント開催概要

■ 大会名称：エアレースX2025 積水ハウス 大阪うめきたデジタルレース

in グラングリーン大阪&グランフロント大阪

■ 日 程：2025年9月6日（土）11時～18時（予定）※決勝トーナメントは14時～（予定）

■ 開催場所：【AR観戦会場】グラングリーン大阪（うめきた公園）

グランフロント大阪（うめきた広場）

【連携パブリックビューリング会場】

大阪・関西万博夢洲会場内・ポップアップ北ステージ

■ 観戦方法：AR観戦（STYLYアプリを使用／公式観戦エリアにて体験可能）

公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@AIRRACEX)での配信

■ 主 催：AIR RACE X / AIR RACE X 2025大阪大会実行委員会

■ 共 催：グラングリーン大阪・グランフロント大阪

■ タイトルパートナー：積水ハウス株式会社

■ XRアライアンスパートナー：株式会社STYLY

■メディアパートナー：株式会社クロスアーキテクツ（MetaStep Magazine）

AIR RACE X とは

AIR RACE Xは、世界最高峰のパイロットたちが、最高時速400km・最大12Gという極限環境下で飛行精度とスピードを競う、新時代の空中モータースポーツです。

AIR RACE X の最大の特徴は、最先端テクノロジーを活用した“競技フォーマットと観戦スタイル”。選手たちは世界中の拠点で実際にフライトし、機体に搭載された専用センサーにより誤差わずか3cmという超高精度の飛行データを計測・収集。そのデータをもとに、都市空間にAR（拡張現実）で“空飛ぶレース機”が再現されます。

観客はXRプラットフォーム「STYLY」をつうじて、スマートフォンやタブレット越しに大阪のリアルな街並みを駆け抜けるレース機の姿を観戦できる--“都市空間×AR×リアルデータ”による、かつてない没入型レース観戦体験を実現します。

STYLYとは

STYLYは空間レイヤープラットフォームです。XR/空間コンピューティングを主軸としたテクノロジーにより、ランドオーナーや街づくりに携わる皆様に対して空間プロデュースやソリューション提供を行っています。

EXPAND LIMITS! 可能性を拡張する新たな挑戦

AIR RACE X - 可能性を拡張する革新的な空のモータースポーツ

AIR RACE X は、公正な競技、さらなる可能性への挑戦、新たな感動の共有というスポーツの本質を体現します。

不可能と思われたことが可能になる――それが私たちの舞台です。

最新のテクノロジーによって生み出される持続可能な競技システムと競技フォーマットによって、あらゆる制約を取り払い、選手たちは自らの限界を超え、観る者にはこれまでにない新たな体験を届けます。

AIR RACE X は、可能性を拡張し続ける革新的なモータースポーツとして、挑戦を進化へと変え、世界中のファンと選手に新たな価値を創出します。

革新的な挑戦で未知なる可能性を広げていく AIR RACE X に是非ご注目ください。

【AIR RACE X に関するお問い合わせ】

AIR RACE X 広報 info@airracex.com

AIR RACE X 公式サイト(https://www.airracex.com/ja/)

【STYLY に関するお問い合わせ】

STYLY 広報 info@styly.inc

STYLY公式サイト(https://styly.inc/ja/)