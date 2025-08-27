【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.229】9月9日（火）「ウェルビーイングなアルコールという新カテゴリ」 ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.229「ウェルビーイングなアルコールという新カテゴリ」を9月9日にオンラインライブ配信いたします。
コロナ禍以降、消費者のお酒の飲み方の変化や多様性、ヘルシー嗜好の価値観が広がる中で、アルコール飲料は美味しさはもちろん、より安全で安心な価値観が求められています。本セミナーでは、株式会社SEAM 代表取締役の石根 友理恵氏をお迎えし、ウェルビーイングなアルコールという新カテゴリの市場やトレンドについて、お話を頂きます。
ご興味をお持ちの皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
13:00～13:50 「ウェルビーイングなアルコールという新カテゴリ」
1．変化するアルコール市場解説
2．若年層のアルコールの捉え方解説
3．SEAMのチャレンジについて
4．アルコール新興市場参入のポイント
13:50～14:00 質疑応答
講師：
株式会社SEAM
代表取締役
石根 友理恵 氏
※株式会社サイバーエージェント入社後、多岐にわたる企業のWebマーケティング支援に従事、2017年株式会社SEAMを設立、食品および食品関連のEC販売・お酒のブランドプロデュース事業、低アルコールおよびノンアルコール飲料事業などを展開し、現在に至る。
【開催要綱】
◆開催日時：2025年9月9日（火）13:00～14:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年9月8日（月）17時
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
