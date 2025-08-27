石川県金沢市で初開催｜企業主導型両親学級「母乳育児と寝かしつけ」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（富山県富山市）が主催する「企業主導型両親学級」が、富山県・石川県で開催しています。
2025年3月から2026年2月までに計24回、妊娠2カ月～10ヶ月・産後1歳くらいまでの赤ちゃんとご家族を対象とし各回20組の参加者を募ります。
本プロジェクトは、子育て世帯を応援したい企業からの協賛金で運営を行い、参加者は居住地関係なく（※）誰でも無料で参加できる非営利の事業です。
※行政主体の両親学級は、住民票のある市町村での開催にしか参加できない
産前産後のパパママに向け、妊娠や出産、子育てにまつわる様々な課題について学ぶ機会を提供しています。
講座当日は、前半に一般社団法人ボディセンス・インスティテュートの講師より、産前産後の養生法や赤ちゃんの抱き方や遊びについて、体験を交えご紹介します。後半は、各専門分野の特別講師より各テーマに沿って講義をしていただきます。
石川県金沢市では初開催となります。
明治安田生命保険相互会社 金沢支社様のご協力のもと、2025年9月14日（日）に明治安田金沢支社にて開催する運びとなりました。
会場である明治安田金沢支社内「明治安田ヴィレッジ金沢」は、「地元の人が元気になる空間」をコンセプトに、人と人、人と地域がつながる場として親しまれています。
金沢市の中心部というアクセスしやすい立地にあり、地域の皆さまに広くご参加いただける環境です。
今回の開催を通じて、石川県のご家庭が安心して子育てに向き合えるよう、引き続きサポートを行ってまいります。
開催概要
［日 時］2025年 9月14日（日）10:30～12:00
［会 場］明治安田 金沢支社（金沢市南町4-47）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事 高橋由紀
後半：「母乳育児と寝かしつけ」
講師：助産師 金子花苗
母乳育児と寝かしつけ
妊娠中から知識を身につけておくことで、産後の赤ちゃんのお世話はぐっと安心感が増します。
しかし実際には、慣れない授乳に心身ともに疲れ切ってしまったり、寝かしつけがうまくいかず睡眠不足が続き、マタニティブルーや産後うつにつながってしまうケースも少なくありません。
こうした不安を防ぐためには、事前の学びと産後の継続的なサポートがとても大切です。
ただし、妊娠中に学んだことも、実際にお世話が始まると忘れてしまったり、新たな疑問が出てきたりといったことも多くあります。
本講座では、妊娠中から産後まで切れ目なく学べる体制を整え、ママだけでなくパパやご家族も一緒に参加できる機会を提供しています。
産後に直面するリアルな悩みに備え、夫婦で学び、安心して子育てに向き合える時間をぜひお過ごしください。
開催背景
本取り組みは、2022年、コロナ禍により行政及び産院での両親学級が中止され、産後うつが増大したことを鑑み、産後うつや孤独な子育て、虐待の防止を目的とし、産婦人科医師、助産師、栄養士、鍼灸師など様々な専門家有志の協力のもと、富山県にてスタートいたしました。
これまでに全47回開催し、530組750名以上のママ・パパが参加し、参加者アンケートからは、「毎回テーマが違うので、楽しんで参加できます。他の参加者の方との交流もあり、私自身のリフレッシュにもなりました」「男性目線からの講義はなかなかないので良かったです」など、99%以上の満足のお声を頂いています。
開催背景
本取り組みは、2022年、コロナ禍により行政及び産院での両親学級が中止され、産後うつが増大したことを鑑み、産後うつや孤独な子育て、虐待の防止を目的とし、産婦人科医師、助産師、栄養士、鍼灸師など様々な専門家有志の協力のもと、富山県にてスタートいたしました。
これまでに全47回開催し、530組750名以上のママ・パパが参加し、参加者アンケートからは、「毎回テーマが違うので、楽しんで参加できます。他の参加者の方との交流もあり、私自身のリフレッシュにもなりました」「男性目線からの講義はなかなかないので良かったです」など、99%以上の満足のお声を頂いています。