子どもの受験で悩むあなたへ。親の声掛けで子どもは変わる！新刊「絵で見てわかる 子どもが自走する言い換えビフォーアフター」8月27日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊「絵で見てわかる 子どもが自走する言い換えビフォーアフター」を2025年8月27日に発売いたします。
加熱の一途をたどる中学・高校・大学受験。
首都圏ではおよそ２割の小学生が中学受験に挑戦しています。
塾だけでなく、家庭でのサポートも不可欠となる中、
「子どもとぶつかってばかりで、親子の関係が悪化している」
「合格できるのか不安で、どうすればいいのかわからない」
という悩みを持つ親も増えています。
本書は、そんな思いを抱える保護者を救う、子どもへの声かけ言い換え集。
家庭教師、個別指導塾講師など多くの経験を経て、「なぜ学ぶのか」という本質と向き合い、独自のプログラム「おうち受験コーチング」を確立した著者が、ポイントを分かりやすく解説します。
「わからないな、つまらないな」から「わかった！ できた！ 面白い！」という好循環の中に身を置けば、自己肯定感や自己効力感が高まり、子ども自ら学ぶ姿勢が自然と育まれます。
受験をその機会にし、受験後も良好な親子関係を築くための一冊です。
※著者ラジオ出演予定
番組名：羽田徹のキキミミ図書館 放送局：FMおだわら
放送日：9月21日（日）18:00～ 再放送9月27日（土）11:30～
PC/スマートフォンから、JCBAインターネットサイマルラジオ でお聞きいただけます。
http://www.jcbasimul.com/fmodawara
おうち学習で受験を成功に導く！
コーチングのプロが教える49の実践メソッド
子どもにこんなこと言っていませんか？
「勉強しなさい！ ほら早く！」
「苦手な科目はとことんやらなきゃ！」
言われた子どもは「いまやるところだったのに！」「もう、やる気ゼロ！」なんてことに。
親の声掛けが子どものやる気を大きく左右します。
「勉強しなさい！ほら早く！」は「今日は算数と国語、どっちからやる？」に。
「苦手な科目はとことんやらなきゃ！」は「得意と苦手を交互にやろう！」に。
保護者が “そばにいて支える” コーチングによって、子どもが自然に「やらなきゃ」と思うようになる著者開発のプログラムを、おうちで実践してみませんか。
多忙な保護者がまずはサクッとイラストで、時間がある時にはさらに詳しい解説で理解を深められるよう、2段階で構成。
親世代とは異なる、最新の受験情報も充実しています。
目次
Part 1 やる気を引き出す親の関わり方と心がまえ
Part 2 親子で一緒に学習環境づくり
Part 3 学習習慣を身に付ける仕組みを作ろう
Part 4 学習へのモチベーションを維持するには？
Part 5 試験本番！ 親はどうする？
【著者プロフィール】
鈴木 詩織
受験を目指す親子向けの受験コーチ・コンサルタント
一般社団法人受験コーチング協会代表理事・株式会社おうち受験代表取締役。
愛知県東海市在住。2児の母。
お茶の水女子大学大学院修士課程修了。
家庭教師のトライ・個別教室のトライで12年間学習コンサルタントを務める。
子どもたちに学習に向き合う「姿勢」や「やり方」を教える塾がないことに危機感をおぼえ、 子どもの主体性を引き出し、自ら学び・成長する子どもを育てる日本初のプログラム「おうち受験コーチング」を開発。
