ポケカ転売騒動の裏で…転売ヤーとせどりの決定的な違いが明らかに！全国調査で判明、せどりの仕入れ先1位とは？！

株式会社T.B.H（所在地：東京都豊島区、代表取締役：横田千春）は、全国の主婦やシニア層を中心とした253人を対象に「せどり意識調査アンケート」を実施しました。

調査の結果、フリマアプリ全盛の今でも、仕入れ先1位は中古品販売の大手実店舗「2nd STREET」であることが判明。せどりは一般消費者と競合しない仕入れが主流で、廃棄削減にもつながる健全な副業である実態が浮き彫りになりました。

せどりは「競合しない仕入れ」が主流、廃棄削減にも貢献

調査によると、最も多く選ばれた仕入れ先は「2nd STREET」（159票）でした。フリマアプリやネット取引が盛んな今でも、実はリアル店舗派が多数という結果です。

これらの仕入れ先は、新作や数量限定品ではなく、中古品や不用品、過剰在庫などが中心で、一般消費者と競合せずに仕入れられる点が特徴です。

データで判明！堂々の1位は「2nd STREET」（10位まで）

ポケカ転売騒動で高まる批判…せどりはその対極に

2025年8月に話題となったマクドナルドでのポケモンカード転売騒動では、数量限定の人気商品を大量購入し、一般消費者-特に子ども-との競合を生む「転売ヤー」への批判が高まりました。

一方で、今回の調査結果は、せどりは市場に迷惑をかけるどころか、価値ある商品を廃棄から救い再流通させる社会的意義のある活動であることを示しています。

転売ヤーとせどりの違い

調査概要

主な調査結果

調査結果を実践へつなげるために

- 転売ヤー主に数量限定や人気商品の購入を目的とし、定価より高値で再販売することを前提に仕入れを行う人。このような取引は一般消費者が商品を入手しづらくさせる場合があり、その結果として批判の対象となることもある。- せどり中古品や不用品、過剰在庫など、一般市場が忘れている、または気づいていない価値ある商品を仕入れ、適正価格で販売する活動。仕入れは主にリユースショップや海外市場、知人からの譲渡などで行われ、廃棄削減や再流通促進など、経済と環境への貢献も期待できる。- 調査名：「せどり意識調査アンケート」- 調査期間：2025年7月26日～8月9日- 調査方法：自社LINE登録者（約14,000名）へのオンラインアンケート- 有効回答数：253件- 対象：全国のせどり経験者または関心層- 仕入れ先1位：「2nd STREET」（159票）- 主婦・シニア層が全体の76.3％（193件）- 古物商の認可を知っている人は84.6％（214件）- 嬉しかったエピソードには「子育ての合間の達成感」「不用品が高く売れた」など- 特殊事例として、「線香をお寺の住職が買ってくれてとても感謝された」というエピソードも

株式会社T.B.Hでは、今回の調査で明らかになった健全なせどりの実態や仕入れ先の活用法を、代表・横田千春が運営するYouTubeチャンネル「ちーまま。メルカリ在宅ワークの先生」（登録者数4.28万人）でも発信しています。

特に、今回の調査でも仕入れ先1位となった「2nd STREET（セカンドストリート）」で仕入れた服を、メルカリで効率的に販売するコツを解説した動画は必見です。

【動画はこちら】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=s_u1n3AxFgc ]

この動画では、商品の選び方から出品のポイントまで、実践的なノウハウを具体的に紹介しており、初めての方でもすぐに活用できます。

今後の展望

株式会社T.B.Hは、今回の調査結果をもとに、健全なせどりの普及活動をさらに推進してまいります。

古物商認可取得や倫理的な仕入れ・販売方法の啓発を通じて、主婦・シニア層の新しい在宅収入モデルとしてのせどりを広く発信していきます。

なお、次回は2025年9月に、中国輸入の実態と課題に関する全国調査を実施予定。仕入れの実態や参入障壁についてのデータも公開する予定です。

横田千春（ちーまま。）プロフィール

- 本アンケート全体の情報提供- 写真・動画素材の提供- 取材、仕入れの現地取材なども歓迎

高卒、アパレル店員（手取り9万円）

何の取り柄もないシングルマザーが、

Amazonやメルカリを使っだ在宅ワーク

【物販】を始めて6ヶ月で脱サラ！

1年で収入10倍。

現在は株式会社を設立して

息子と母親を養う一家の大黒柱です！

在宅ワークを始めて人生が変わりました。

会社概要

- 会社名：株式会社T.B.H- 代表者：横田千春- 所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目32－1 第2アムスビル 2階- 事業内容：スクール事業、物販事業- 設立日：2020年6月8日- 取引銀行：三井住友銀行、多摩信用金庫- URL：https://t-b-h-company.com/企業理念

「ママたちにもっと自由な働き方を。」

株式会社T.B.Hは、子育て中の母親を応援する企業です。経済的・時間的制約の中で悩みを抱えるママたちに、在宅で可能な働き方を提案し、より明るい未来を実現するために2020年より活動を開始しました。

