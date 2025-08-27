インバウンド6000万人時代がやってくる！ このビジネスチャンスをつかむための一冊『丸わかり インバウンド戦略 ～今すぐ使える！ 訪日観光マーケティングの３フェーズ攻略ガイド～』8月27日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『丸わかり インバウンド戦略 ～今すぐ使える！ 訪日観光マーケティングの３フェーズ攻略ガイド～』を2025年8月27日に発売いたします。
円安の今、世界中の旅行者にとって、魅力的な旅先となった日本。
政府は2030年にはインバウンド6000万人、消費額15兆円の目標を掲げており、大きな経済効果が期待されています。
注視すべきは、コロナ禍を経て、世界の消費者の行動が大きく変化していること。
インバウンド市場も大きな転換点を迎えています。
このビジネスチャンスをつかむため、インバウンドに特化した集客支援、研修を行っているインバウンド戦略コンサルタントの著者がそのノウハウを一冊に詰め込みました。
飲食店や小売店、サービス業などの経営者、地域の魅力を発信していきたい自治体や観光産業、地域活性化について知りたい人などに特におすすめです。
本書を参考にインバウンドプロジェクトを立ち上げ、ぜひ実践してみてください。
世界が目指す旅先NIPPON
その魅力を余すところなく、マネタイズせよ
外国人旅行客に対して、いまだに「爆買い」時代と同じマーケティング手法をとっていませんか？
潮流は「団体旅行 ⇒ 個人旅行」「モノ消費 ⇒ コト消費」にシフトし、旅行者の目的や傾向は、大きく変わっています。
本書では、旅行を、「旅マエ・旅ナカ・旅アト」の３つのフェーズにわけ、それぞれの段階で打つべき的確な対策やターゲティング、観光コンテンツの造成について丁寧に解説。
半年でできるアクションプランで、実践を後押しします。
目次
序章 実行力で差をつけろ！ インバウンド6000万人時代のマーケティング戦略
第１章 「旅マエ」「旅ナカ」「旅アト」で設計するインバウンド戦略の新常識
第２章 旅マエ ― 旅行前のマーケティング戦略
第３章 旅ナカ ― 旅行中の体験価値向上
第４章 旅アト ― 旅行後の関係構築
第５章 実践ガイドと成功事例
第６章 次世代インバウンド戦略の全体像 ― 多様化するニーズに応える新潮流
第７章 インバウンド戦略を実現する組織とリーダーシップ
第８章 未来を見据えたインバウンド戦略
終章 今すぐ始めるインバウンドマーケティング
【著者プロフィール】
長谷川 雄一朗（はせがわ ゆういちろう）
カタカナ英会話ジェッタ代表兼校長
株式会社JETTA代表取締役
インバウンド戦略コンサルタント
愛知県名古屋市出身。明治大学法学部卒業。貿易実務や海外展示会出展などの経験を活かした、BtoBの海外営業を得意とする。
インバウンド対応を主なテーマとして、全国各地の自治体・企業・団体向けに講演・セミナーを多数行う。
2022年出版の著書『通じすぎて怖いカタカナ英会話』（みらいパブリッシング）は、好評につき重版。
【書籍概要】
書名：丸わかり インバウンド戦略 ～今すぐ使える！ 訪日観光マーケティングの３フェーズ攻略ガイド～
著者：長谷川 雄一朗
発売日：2025年8月27日
価格：1980円（税込）
体裁：四六判 176ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-36217-0
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
