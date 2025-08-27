『第22回メガネ川柳コンテスト』開催中！ ～ メガネ川柳をご投句して、ギフトカードをGET!!～ ご応募期間：2025年8月1日～8月31日

写真拡大

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327948&id=bodyimage1】

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
東京眼鏡販売店協同組合は、今年で22回目となる『メガネ川柳コンテスト』を、
2025年8月1日（金）～8月31日（日）の１カ月間、
当組合のウェブサイトの「メガネ川柳コンテスト」ページにて開催をしています。
お寄せ頂いた川柳の中から選考で、最優秀作１名様を含めた計８名様に、
10,000円分のギフト券など、豪華賞品をプレゼントいたします。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※◆『メガネ川柳コンテスト』とは
このコンテストは、「１０月０１日は『メガネの日』の普及活動の一環として、東京眼鏡販売店協同組合が主催（協力＝大阪眼鏡専門小売商協同組合）で毎年開催しており、今年で２２回目を迎えました。選考審査は、主に組合員（メガネ店の経営者）によって行われます。

◆ご応募いただく「メガネ川柳」について
「メガネ」への思いやエピソード、あるいは「メガネ」を連想させる作風などを、「メガネ」に関連したワード（メガネ・サングラス・老眼鏡・コンタクト・レンズ・目・見る…など）を素材にして、オリジナリティ溢れるステキな川柳（５・７・５の１７文字）をお作りいただきご応募ください。また選考審査は、川柳と読み手をイメージさせる雅号（ペンネーム）を合わせて一つの作品とみなし行います。

◆コンテスト概要

・ご応募資格　全国のメガネを愛してくださる皆さま

・ご応募期間　2025年8月1日 （金） ～ 2025年8月31日 （日）

・ご応募方法　下記からURLからご応募ください。（「メガネ川柳コンテスト」ページ）
　https://www.megane.or.jp/index.asp?patten_cd=12&page_no=32　

・入選者数　計８名。最優秀作品…１名、優秀作品…２名、佳作…５名

・受賞賞品
　最優秀作品…10,000円分のギフト券（※３種から１つお選びいただけます）
　優秀作品　… 5,000円分のギフト券（※３種から１つお選びいただけます）
　　佳作　　… 2,000円分のグルメ券
※ギフト券…Amazon、QUOカード、JCBギフトカード


・入選発表　2025年10月下旬の予定。当組合ホームページの「メガネ川柳コンテスト」ページで発表いたします。
　https://www.megane.or.jp/index.asp?patten_cd=12&page_no=32
　
※受賞賞品の発送： 入選決定後、すみやかに入選者の方にメールで確認して発送いたします。

◆ご注意点
※ご応募は、お一人様一句とさせて頂き、複数ご応募された場合はご応募資格が無くなります。
※ご応募作品は、未発表・未投稿のものに限ります。他へのご投稿が確認された場合は、入選を取り消す場合がございます。
※入選作品の著作権及び所有権は「東京眼鏡販売店協同組合」に帰属致します。
以上、どうかご了承願います。

◆過去の入選作
『縁結び　願いメガネに　かけて見る』　　　　　　ろんちゃん
『母の爪　切る子の顔に　老眼鏡』　　　　　　　　オム列
『眼鏡でも　見えなくなったら　それが恋』　　　　だいちゃんZ!
『老眼鏡　お手元用と　言われ買う』　　　　　　　女ごころ
『新聞を　掛けて読む父　外す母』　　　　　　　　完熟きのこ

◆主催者概要
名称　 ： 東京眼鏡販売店協同組合
所在地 ： 〒103-0027　東京都中央区日本橋３－13－11　油脂工業会館６階
TEL ：03-5203-1661
HP ：http://www.megane.or.jp/index.asp

配信元企業：東京眼鏡販売店協同組合
プレスリリース詳細へ