VTuberグループ『あおぎり高校』、5ヶ月連続リリースのラストとなる5th配信シングル『たぶん人生はバグだらけ』8月27日(水)0時より配信決定！

株式会社viviON

株式会社viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作）が運営するVTuberグループ『あおぎり高校』は、5ヶ月連続配信リリースのラストを飾る5th配信シングル『たぶん人生はバグだらけ』を8月27日(水)0時【※8月26日(火)24時】に配信開始することをお知らせいたします。

4月のメジャーデビューから5ヶ月連続リリースのラストとなる『たぶん人生はバグだらけ』は、今までとこれからを表現しながら自分が選んだ道を肯定していく歌詞と、メンバーの歌・セリフが入り混じるギミックで魅力的にしあがった楽曲。連続リリースの5曲は毎回歌唱メンバーが異なるのが特徴で、本楽曲は栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、ぷわぷわぽぷらの5名による歌唱です。プロデュースはバンド・JYOCHOとしても活動している、中川大二郎が担当しています。

これまで配信した楽曲を含めて『あおぎり高校』の多彩なアンサンブルをお楽しみください。

■好評のスマホ壁紙DLキャンペーンも開催！

配信リリースに合わせ、Apple Music/Spotifyユーザーを対象にキャンペーンURLからライブラリ保存を行うと、ジャケットを使用したスマホ壁紙のDLキャンペーンを開催いたします。

リリース日から9月9日(火)23時59分まで2週間限定の開催となります。

■5ヶ月連続リリース楽曲MVの公開スケジュール発表！

楽曲のMVを下記スケジュールにて順次公開いたします。すでに公開している1st配信シングル『お前のまともはまともじゃない』は総再生回数100万回を突破しており、多くの方にご視聴いただいております。2nd配信シングルからどのようなMVになっているのか、またアーティストとしても活躍する『あおぎり高校』のメンバーの姿が垣間見えれる映像をお楽しみください。

公開先：

「あおぎり高校 - Aogiri Vtuber High School」 ( https://www.youtube.com/@aogiri1027 )

『あおぎり高校』では、今後もファンの皆さまに楽しんでいただけるような音楽活動を計画中です。ぜひご期待ください。

■『たぶん人生はバグだらけ』概要

タイトル：たぶん人生はバグだらけ

作詞・作曲・編曲：中川大二郎

配信リンク：https://aogiri.lnk.to/5thPR

■VTuberグループ「あおぎり高校」

「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。

都内のどこかに存在していて、所属メンバーはおのおのが思い描く理想のスクールライフを送っています。

「あおぎり高校」公式サイト：https://www.aogirihighschool.com/

所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな (2025年8月時点)

■株式会社viviON

ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。

株式会社viviONでは、一緒に働いてくれる方を募集しています。 https://vivion.jp/recruit/