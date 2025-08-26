ヴィジュアル系バンド『0.1gの誤算』のライブフォトがセブン‐イレブン店内マルチコピー機に登場　メモカぴあにて好評販売中！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、ヴィジュアル系バンド『0.1gの誤算』のライブフォトを8月22日（金）より、全国のセブン‐イレブン店内のマルチコピー機にて販売しております。

商品ページURL： https://memorial.pia.jp/shop/pages/01gosan_ktmybd.aspx

（1）商品の詳細

■『0.1gの誤算』 ライブフォト

プリント用紙の種類：写真用紙のL判・2L判

販売形式：選択式

価格：L判400円/枚（税込）、2L判600円/枚（税込）

販売期間

（1）8月13日公演フォト：8月22日（金）～9月5日（金）

（2）9月10日公演フォト：9月19日（金）～10月3日（金）

商品ラインアップ（※一例）

・8月公演分より

※写真は8月公演の商品の一部です。

『0.1gの誤算』について

2016年始動、緑川裕宇(Vo.)、河村友雪(Gt.)、水田魔梨(Gt.)、眞崎大輔(Ba.)、久保田まさし(サポートDr.)からなるヴィジュアル系バンド。異彩を放ちながらも「“日本一バズる”V系バンド」としてSNS発信のアイディアと、ライブパフォーマンスで着実にファン層を広げている。

今年は4大2000キャパツアーとしてZepp DiverCtiy、Zepp Osaka Bayside、Zepp Nagoya、LINE CUBE SHIBUYAを実施。

（2）購入方法（プリント予約番号からの購入）

1．以下の商品ページよりご希望商品のプリント予約番号を確認します。

2．セブン‐イレブン店内のマルチコピー機にて以下の手順でご購入ください。

【マルチコピー機の操作方法】

※税込価格は10%で表記しています。

※諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

※取扱店舗は販売店舗検索からご確認ください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/shop/index/

（ご参考）「セブン‐イレブン×メモカぴあ」について

セブン‐イレブン店内のマルチコピー機を使用して、アーティストのライブを中心としたコンテンツプリントをその場でプリントできます。

「セブン‐イレブン×メモカぴあ」のURL：

https://memorial.pia.jp/shop/pages/seven_memoca_index.aspx