2025日本パッケージングコンテストで「テクニカル包装賞」を受賞
京セラドキュメントソリューションズ株式会社（社長：長井 孝、以下：当社）は、公益社団法人 日本包装技術協会が主催する「2025日本パッケージングコンテスト」において、「カップ型緩衝材を用いた100kg級精密機器包装の省材料」が、テクニカル包装賞を受賞したことをお知らせいたします。なお今回の受賞で、当社の本コンテストにおける受賞回数は18回となりました。
当社が販売する複合機やプリンターなどの製品を輸送するときに、製品を衝撃から守るため従来は、積層段ボール※1を緩衝材として大量に使用する必要がありました。段ボールは箱として使用する場合は強度や耐荷重性に優れていますが、緩衝材に要求されるクッション性が低いため、製品保護に必要なクッション性を確保するためには段ボールが大量に必要になるという課題がありました。この度、当社では緩衝材を積層段ボールからパルプモールド※2に変更し、3つのバリエーションをもつカップ型緩衝材を開発しました。
この、カップ型緩衝材は中空型のカップ形状にすることで、従来の積層段ボールよりも高い緩衝力を実現し、また材質も生分解性※3が高く、リサイクルも容易で環境負荷が低いパルプモードとすることで環境にも配慮しました。
今回の開発により、緩衝力・形状の異なる3つのバリエーションのカップ型緩衝材を最適に配置することで複合機1台にかかる緩衝材の使用量を72％削減することができました。
現在は、複合機の緩衝材として主に使用していますが、今後、大小さまざまな製品にも展開していく予定です。当社が販売する製品に使用する包装材は、すべてが当社独自の開発と設計によるものであり、その技術力は国内外で高い評価を受けております。今後も包装業界をリードするために、積極的に包装材の開発に取り組んでまいります。
※1複数の段ボールシートを貼り合わせて作られた、強度と耐久性に優れた特殊な段ボールのこと
※2古紙や木材パルプなどを原料として水と混ぜ、型で成形・乾燥させて作られる紙製の成型品のこと
※3微生物の働きにより分子レベルまで分解し、最終的には二酸化炭素と水となって自然界へと循環する性質
