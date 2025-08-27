こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京情報大学】9/28（日）公開講座「⾃分の未来を築く 看護師という仕事の魅⼒発⾒！」を開催
東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）では、「自分の未来を築く 看護師という仕事の魅力発見」をテーマに、東京情報大学が地域連携協定を締結している香取市と共催で公開講座を開催します。
これからの情報化社会、そして地域で活躍できる看護師になるための学びを本講座で紹介します。東京情報大学看護学部の特色である「情報 × 看護」の実践的な学びを、教員と在学生のリアルな声を通してお伝えします。
■開催日時
2025年9月28日(日) 13時30分～15時00分（受付開始：13時～）
会場：小見川市民センターいぶき館３階小ホール（千葉県香取市羽根川 38 番地）
※会場は、東京情報大学ではありませんのでご注意ください。
定員：100名※
※事前予約制（先着順）。定員になり次第締め切りとなります。
対象：高校生およびその保護者
受講料：無料
講師：山内 英樹（東京情報大学 看護学部長）
水野 芳子（東京情報大学 看護学部看護学科長）
■プログラム
第１部 看護が「未来を築く仕事」である理由 山内 英樹（東京情報大学 看護学部長）
第２部 未来の看護をカタチにする学び 水野 芳子（東京情報大学看護学部看護学科長）
第３部 在校生トークセッション 看護学科在学生（司会：水野 芳子 看護学科長）
第４部 質疑応答・まとめ・今後のご案内 登壇者全員（司会：山内 英樹 看護学部長）
本件に関するお問合わせ先
東京情報大学総合研究所
Tel：043-236-4710 (受付時間 9:00～17:00 土・日・祝及び大学休業日は除く)
本件に関するお問合わせ先
東京情報大学総合研究所
Tel：043-236-4710 (受付時間 9:00～17:00 土・日・祝及び大学休業日は除く)
