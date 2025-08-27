こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL」 Flower Candy 4thシングル「わたしに恋してCutest!」が配信開始！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、アイドルプロジェクト「うたの☆プリンセスさまっ♪BACK to the IDOL」より、アイドルグループFlower Candyの4thシングル『わたしに恋してCutest!』のデジタル限定シングルを配信開始しました。
【Flower Candy 4thシングル「わたしに恋してCutest!」配信開始】
Flower Candyの4thシングル『わたしに恋してCutest!』が、デジタル限定シングルとして配信リリース！
わたしは “わたし” 最高でしょ？
Flower Candyが歌う、わたしってばサイコー！なかわいいソングをお楽しみください。
アーティスト
Flower Candy
歌：
花道すず（CV：其原有沙）
柊 乙葉（CV：響野こひめ）
桜田ルリ（CV：和泉風花）
リリース日
2025年8月27日（水）
楽曲情報
01. わたしに恋してCutest!
歌：花道すず（CV：其原有沙）、柊 乙葉（CV：響野こひめ）、桜田ルリ（CV：和泉風花）
作詞：Spirit Garden
作曲・編曲：藤田淳平（Elements Garden）
02.わたしに恋してCutest!（Off Vocal）
主要配信サイト
https://fanlink.tv/FC_Watashi_ni_koi_shite_Cutest
YouTube（リリックビデオ）
https://youtu.be/CIMx_Xlv9ik
発売元
b-sound（株式会社ブロッコリー）
©BROCCOLI ©ARIA entertainment Illust.デジタルギア株式会社
