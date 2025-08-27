情熱を聞き、その瞬間を感じる -- Khadas Tea Proがついに発売開始

デスクトップ・グレードのHi-Fiサウンドを実現するマグネット式超薄型ポータブル・ヘッドフォン・アンプ

ニューヨーク、2025年8月26日 /PRNewswire/ -- 最後に本当に歌を聴いたのはいつですか? Khadasは、音質と携帯性が決してトレードオフであってはならないと考えています。だからこそ、Tea Proを開発しました。クレジット・カード・サイズの超薄型でありながら、デスクトップ級のハイファイ・サウンドを実現する、マグネット式ポータブルDACおよびヘッドフォン・アンプです。



Khadas Tea Pro



Tea Proは、Teaシリーズの特徴である磁気カード・スタイルのデザインを継承し、iPhoneにしっかりと固定する19個の磁石が内蔵されています。Androidまたは12より前のiPhoneでも、同じ磁気アタッチメント用の磁気リングを使用できます。アップグレードされたレザー・バックにより、より優しくノイズのないスナップ感が得られます。わずか8mmの薄さ、96gの重さなので、どこにでも簡単に持ち運べます。内部には、PCM 768kHz / DSD512をサポートするフラッグシップUSB DAC XMOS XU316-1024が搭載されており、ESS ES9039Q2M DAC、Qualcomm QCC5181 Bluetooth、aptX、aptX HD、aptX Adaptive、LDACコーデックのサポート、100fsフェムト秒クロックと組み合わされ、クリーンで詳細なスタジオ・グレードのサウンドを保証します。

より幅広い互換性を実現するために、Tea Proは3.5mmジャックに加えて4.4mmバランス出力を追加し、エントリー・レベルのIEMから高インピーダンスのヘッドフォンまで、あらゆるものを正確に駆動します。MFi認定のiOS、Android、Windows、macOS、Linuxをサポートし、完全にクロスプラットフォームです。

0.95インチのAMOLEDディスプレイにより、情報にすばやくアクセスでき、オーディオ形式、ゲイン、バッテリ、音量などの調整が簡単に行えるため、携帯電話のロックを解除する必要がありません。

Khadas Audioアプリは、EQプリセット、フィルタ選択、10バンドEQ、ゲイン・コントロールを提供し、音楽愛好家にリスニングとチューニングの自由を提供します。

2100mAh のバッテリを搭載した Tea Proは、USBモードで最大8時間、ワイヤレスで最大11時間の再生を実現します。携帯電話などのオーディオ入力デバイスからのUSB-C充電もサポートしているため、音楽の電力が切れることはありません。

Tea Proは派手なスペックを誇示するのではなく、音楽を心から聴きたいときに静かに寄り添ってくれる製品です。音の精度を求めるオーディオ・マニアにとっても、品質と使いやすさを重視する人にとっても、Tea Proはサウンドをもっと身近なものにします。

Khadas Tea Proは2025年8月26日に正式に発売。このマグネティック式の超ポータブルDACとヘッドフォン・アンプをいち早く体験してください。情熱を耳で感じ、サウンドをより身近に感じてください。

