DeepRoute.ai、VLAテクノロジーを搭載したスマート・ドライビング・プラットフォームDeepRoute IO 2.0を発表





深圳（中国）、2025年8月26日 /PRNewswire/ -- DeepRoute.aiは、同社の先進的なVLA（ビジョン・ランゲージ・アクション）モデルを搭載した最新のスマート・ドライビング・プラットフォームDeepRoute IO 2.0の発表を発表しました。この次世代プラットフォームは、日常的なユーザに対して、よりスマートかつ安全で、人間らしい運転体験を提供するための重要な一歩となります。



VLA (Vision-Language-Action) Model



DeepRoute IO 2.0は、柔軟なマルチチップ、マルチセンサー設計を特徴としており、LiDARを搭載した構成と純粋なビジョン構成の両方をサポートし、さまざまな車両モデルや自動車メーカー間でシームレスな統合を可能にします。このプラットフォームの最初の導入先は、DriveOSで稼働するNVIDIA DRIVE AGX Thorです。DRIVE Thorは、VLAモデルの推論のために特別に設計されたBlackwell GPUアーキテクチャを基盤としています。DeepRoute.aiは、DeepRoute IO 2.0の導入に向けて、すでに5つの確定したOEMパートナーシップを締結しており、最初の量産車両が今年後半に市場に登場する予定です。

DeepRoute.aiのCEO、Maxwell Zhou氏によると、「DeepRoute IO 2.0は、大規模言語モデルと統合されたVLAモデルを採用しており、これにより、思考の連鎖による推論と広範な知識ベースという2つの大きな強みをもたらします。」

思考の連鎖により、システムは論理的で人間らしい推論を通じて複雑な交通シナリオを分析でき、運転決定の透明性と信頼性を向上させます。広範な知識ベースにより、モデルはさまざまな条件で蓄積された運転経験を活用し、現実の状況にシームレスに適応することができます。これらの機能が組み合わさることで、DeepRoute IO 2.0は信頼性が高く、安全で、非常に適応力のある支援運転を提供します。

VLAモデルを搭載したDeepRoute IO 2.0プラットフォームは、複雑な運転シナリオの管理能力を大幅に向上させます。このプラットフォームは、空間認識と高度な推論を組み合わせることで、さまざまな条件に対応し、死角のリスクを排除する防御的運転を提供します。それは、意思決定プロセスの段階的な説明を通じて透明性を確保し、「ブラック・ボックス化」を軽減します。OCR機能を備えたこのシステムは、人間のドライバーと同じように交通標識を認識し、テキストによる道路情報をリアルタイムで解釈することができます。最後に、音声コントロール機能は自然言語を用いたシームレスな対話をサポートし、ドライバーが口頭で命令することで車両を制御できるようにします。

DeepRoute.aiは、さまざまな条件下で信頼性の高いパフォーマンスを確保するために、DeepRoute IO 2.0とVLAモデルを実際の都市環境で検証しました。同社は、世界中の量産車両にスマート・ドライビング技術の導入を加速するため、グローバルなOEMパートナーと引き続き協力しています。

DeepRoute.aiについて

DeepRoute.aiは、スマート・ドライビング・ソリューションの研究、開発、応用に注力するAI企業です。エンドツーエンドおよびVLAモデルを量産型乗用車に導入する先駆者であるDeepRoute.aiは、物理的な世界で人工汎用知能を創造することを目指しています。

詳細については、deeproute.aiをご覧いただき、LinkedInやXでDeepRoute.aiをフォローし、YouTubeでDeepRoute.aiをチャンネル登録してください。

